Госдолг сразу в 16 странах Евросоюза достиг исторического максимума

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдолг 27 стран Евросоюза в первом квартале вырос на 327,3 миллиарда евро, до 15,705 триллиона евро — максимального уровня за всю современную историю.

Самый высокий госдолг зафиксирован во Франции — 3,536 триллиона евро.

Исторически максимальные уровни госдолга также достигнуты в Италии, Германии, Испании, Бельгии, Австрии и ряде других европейских стран.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдолг сразу в 16 странах Евросоюза по итогам первого квартала достиг исторически максимального уровня, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.

В целом объем госдолга 27 стран, входящих в Евросоюз, в первом квартале вырос на 327,3 миллиарда евро, до 15,705 триллиона евро - максимального уровня за всю современную историю. Ведомство предоставляет данные с 1994 года.

Самый высокий госдолг зафиксирован во Франции - там объем обязательств увеличился на 75,6 миллиарда евро в квартальном выражении, до рекордных 3,536 триллиона.

Вторым рекордсменом стала Италия , где госдолг вырос до исторически максимальных 3,158 триллиона с 3,096 триллиона евро.

Тройку антилидеров замкнула Германия с госдолгом в 2,902 триллиона евро против 2,838 триллиона в предыдущем квартале.

До исторического максимума вырос по итогам первого квартала госдолг в Испании (1,74 триллиона евро), Бельгии (706,581 миллиарда евро) и Австрии (431,411 миллиарда евро).

Также побил рекорд госдолг в Финляндии (255,139 миллиарда евро), Румынии (229,427 миллиарда евро) и Венгрии (179,199 миллиарда евро).