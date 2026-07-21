Госдолг сразу в 16 странах Евросоюза достиг исторического максимума

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдолг 27 стран Евросоюза в первом квартале вырос на 327,3 миллиарда евро, до 15,705 триллиона евро — максимального уровня за всю современную историю.
- Самый высокий госдолг зафиксирован во Франции — 3,536 триллиона евро.
- Исторически максимальные уровни госдолга также достигнуты в Италии, Германии, Испании, Бельгии, Австрии и ряде других европейских стран.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдолг сразу в 16 странах Евросоюза по итогам первого квартала достиг исторически максимального уровня, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
В целом объем госдолга 27 стран, входящих в Евросоюз, в первом квартале вырос на 327,3 миллиарда евро, до 15,705 триллиона евро - максимального уровня за всю современную историю. Ведомство предоставляет данные с 1994 года.
Самый высокий госдолг зафиксирован во Франции - там объем обязательств увеличился на 75,6 миллиарда евро в квартальном выражении, до рекордных 3,536 триллиона.
Вторым рекордсменом стала Италия, где госдолг вырос до исторически максимальных 3,158 триллиона с 3,096 триллиона евро.
Тройку антилидеров замкнула Германия с госдолгом в 2,902 триллиона евро против 2,838 триллиона в предыдущем квартале.
До исторического максимума вырос по итогам первого квартала госдолг в Испании (1,74 триллиона евро), Бельгии (706,581 миллиарда евро) и Австрии (431,411 миллиарда евро).
Также побил рекорд госдолг в Финляндии (255,139 миллиарда евро), Румынии (229,427 миллиарда евро) и Венгрии (179,199 миллиарда евро).
Помимо этого, рекордного уровня достиг госдолг Словакии (86,803 миллиарда евро), Хорватии (55,216 миллиарда евро), Литвы (36,26 миллиарда), Люксембурга (26,402 миллиарда евро), Латвии (20,436 миллиарда евро), Мальты (11,458 миллиарда евро) и Эстонии (10,646 миллиарда евро).