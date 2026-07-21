Голикова напомнила, что обследования в центрах долголетия стали бесплатными

"Мы эту работу начали с 2026 года. 2026 год у нас является переходным, и каждый регион должен в своем регионе открыть такие центры здорового долголетия для того, чтобы они были доступны для граждан. А главное - с 2026 года и далее обследования в них бесплатны", - сказала Голикова.