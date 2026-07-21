Голикова напомнила, что обследования в центрах долголетия стали бесплатными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 2026 года обследования в центрах здорового долголетия будут бесплатными.
- Правительство модернизирует ранее созданные центры здоровья в центры здорового долголетия.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Обследования в центрах медицины здорового долголетия с 2026 года бесплатны, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
В ходе тематической встречи "Родина - это люди. Здоровая семья" Голикова сообщила, что правительство модернизирует ранее созданные центры здоровья в центры здорового долголетия.
"Мы эту работу начали с 2026 года. 2026 год у нас является переходным, и каждый регион должен в своем регионе открыть такие центры здорового долголетия для того, чтобы они были доступны для граждан. А главное - с 2026 года и далее обследования в них бесплатны", - сказала Голикова.