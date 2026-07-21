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Голикова напомнила, что обследования в центрах долголетия стали бесплатными - РИА Новости, 21.07.2026
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14:34 21.07.2026
Голикова напомнила, что обследования в центрах долголетия стали бесплатными

Голикова: обследования в центрах здорового долголетия бесплатными с 2026 года

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 2026 года обследования в центрах здорового долголетия будут бесплатными.
  • Правительство модернизирует ранее созданные центры здоровья в центры здорового долголетия.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Обследования в центрах медицины здорового долголетия с 2026 года бесплатны, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
В ходе тематической встречи "Родина - это люди. Здоровая семья" Голикова сообщила, что правительство модернизирует ранее созданные центры здоровья в центры здорового долголетия.
"Мы эту работу начали с 2026 года. 2026 год у нас является переходным, и каждый регион должен в своем регионе открыть такие центры здорового долголетия для того, чтобы они были доступны для граждан. А главное - с 2026 года и далее обследования в них бесплатны", - сказала Голикова.
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ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
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