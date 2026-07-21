Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала о новой семейной налоговой выплате - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 21.07.2026
Голикова рассказала о новой семейной налоговой выплате

Голикова: более миллионам родителей назначили новую семейную налоговую выплату

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодая семья с детьми
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Молодая семья с детьми . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России назначено более миллиона новых семейных налоговых выплат для более чем 2,2 миллионов детей.
  • Подать заявление на новую выплату можно до 1 октября 2026 года, право на нее имеют родители двух и более детей при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимумов.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новую семейную налоговую выплату назначили более одному миллиону родителей в России, воспитывающим свыше 2,2 миллиона детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Тематическая встреча "Родина - это люди. Здоровая семья" проходит во вторник в Национальном центре "Россия".
"Я хочу сказать, что на сегодняшний день уже назначено более одного миллиона таких выплат для более чем 2,2 миллионов детей", - сказала Голикова в ходе мероприятия.
В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. На подачу заявления у родителей есть четыре месяца - до 1 октября 2026 года. Право на семейную выплату имеют родители, воспитывающие двух и более детей, при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимумов.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает во время первой тематической встречи Родина - это люди. Здоровая семья. 21 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Голикова заявила о росте рождаемости в 20 регионах России
Вчера, 13:37
 
ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала