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Голикова рассказала о сокращении времени поиска работы россиянами - РИА Новости, 21.07.2026
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14:12 21.07.2026
Голикова рассказала о сокращении времени поиска работы россиянами

Голикова сообщила о сокращении времени поиска работы для соискателей почти вдвое

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Время поиска работы в России сократилось для соискателей почти вдвое благодаря модернизированным кадровым центрам.
  • До конца 2026 года в 60 регионах страны заработает сеть кадровых центров "Работа России".
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Время поиска работы в РФ сократилось для соискателей почти вдвое благодаря модернизированным кадровым центрам, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Тематическая встреча "Родина - это люди. Здоровая семья" проходит во вторник в Национальном центре "Россия".
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"С 2023 года мы комплексно трансформируем государственную службу занятости … Благодаря модернизированным кадровым центрам быстрее наши граждане подбирают себе новую работу, а работодатели, соответственно, персонал. Должна сказать, что за последнее время время поиска работы для соискателей сократилось почти вдвое", - сказала Голикова.
Она добавила, что до конца 2026 года в 60 регионах страны заработает сеть кадровых центров "Работа России".
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