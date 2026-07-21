Голикова рассказала о сокращении времени поиска работы россиянами

Краткий пересказ от РИА ИИ Время поиска работы в России сократилось для соискателей почти вдвое благодаря модернизированным кадровым центрам.

До конца 2026 года в 60 регионах страны заработает сеть кадровых центров "Работа России".

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Время поиска работы в РФ сократилось для соискателей почти вдвое благодаря модернизированным кадровым центрам, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.

Тематическая встреча "Родина - это люди. Здоровая семья" проходит во вторник в Национальном центре "Россия".

« "С 2023 года мы комплексно трансформируем государственную службу занятости … Благодаря модернизированным кадровым центрам быстрее наши граждане подбирают себе новую работу, а работодатели, соответственно, персонал. Должна сказать, что за последнее время время поиска работы для соискателей сократилось почти вдвое", - сказала Голикова