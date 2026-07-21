Голикова рассказала, сколько в России семей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России создано порядка 24 миллионов семей.
- Примерно в 16 миллионах семей есть дети, более трех миллионов семей растят троих и более детей.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Порядка 24 миллионов семей создано в России, примерно в 16 миллионах из них есть дети, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Тематическая встреча "Родина - это люди. Здоровая семья" проходит во вторник в Национальном центре "Россия".
"Сейчас в нашей стране насчитывается около 24 миллионов семей, из которых примерно в 16 воспитываются дети. Более трех миллионов семей растят троих и более ребят", - сказал Голикова в ходе встречи.