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Голикова рассказала, сколько в России семей - РИА Новости, 21.07.2026
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14:10 21.07.2026
Голикова рассказала, сколько в России семей

Голикова: в России создано около 24 миллионов семей

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России создано порядка 24 миллионов семей.
  • Примерно в 16 миллионах семей есть дети, более трех миллионов семей растят троих и более детей.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Порядка 24 миллионов семей создано в России, примерно в 16 миллионах из них есть дети, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Тематическая встреча "Родина - это люди. Здоровая семья" проходит во вторник в Национальном центре "Россия".
"Сейчас в нашей стране насчитывается около 24 миллионов семей, из которых примерно в 16 воспитываются дети. Более трех миллионов семей растят троих и более ребят", - сказал Голикова в ходе встречи.
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