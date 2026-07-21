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Голикова рассказала о программах активного долголетия в регионах - РИА Новости, 21.07.2026
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14:05 21.07.2026
Голикова рассказала о программах активного долголетия в регионах

Голикова: более 15 миллионов россиян участвуют в программах активного долголетия

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Программы активного долголетия реализуются во всех 89 регионах России.
  • Более 15 миллионов человек охвачены программами активного долголетия.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Программами активного долголетия во всех регионах России охвачены более 15 миллионов человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Тематическая встреча "Родина - это люди. Здоровая семья" проходит во вторник в Национальном центре "Россия".
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"Мы, конечно, должны делать все для того, чтобы наше старшее поколение как можно дольше находилось в активном долголетии. Сегодня я хочу сказать, что во всех 89 регионах страны активно реализуются программы активного долголетия, ими сегодня охвачено более 15 миллионов человек", - сказала Голикова в ходе мероприятия.
Она добавила, что люди очень активно участвуют в этих программах, повышают свое эмоциональное состояние и чувствуют себя абсолютно востребованными интегрированными в общество.
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