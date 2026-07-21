Голикова рассказала о программах активного долголетия в регионах

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"Мы, конечно, должны делать все для того, чтобы наше старшее поколение как можно дольше находилось в активном долголетии. Сегодня я хочу сказать, что во всех 89 регионах страны активно реализуются программы активного долголетия, ими сегодня охвачено более 15 миллионов человек", - сказала Голикова в ходе мероприятия.