Голикова заявила о росте рождаемости в 20 регионах России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В июне 2026 года в 20 российских регионах вырос суммарный коэффициент рождаемости.
- Наибольший рост коэффициента рождаемости зафиксирован в Нижегородской и Рязанской областях, а также в Чукотском автономном округе.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Коэффициент рождаемости вырос в июне в 20 российских регионах, наибольшие показатели в Нижегородской и Рязанской областях, а также Чукотском автономном округе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Тематическая встреча "Родина - это люди. Здоровая семья" проходит во вторник в Национальном центре "Россия".
"В июне этого (2026 - ред.) года в 20 регионах вырос суммарный коэффициент рождаемости. Наиболее существенный рост достигнут в Нижегородской, Рязанской областях и в Чукотском автономном округе", - сказала Голикова в ходе мероприятия.