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Голикова заявила о росте рождаемости в 20 регионах России - РИА Новости, 21.07.2026
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13:37 21.07.2026 (обновлено: 14:22 21.07.2026)
Голикова заявила о росте рождаемости в 20 регионах России

Голикова: коэффициент рождаемости вырос в июне в 20 регионах России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает во время первой тематической встречи "Родина - это люди. Здоровая семья". 21 июля 2026
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает во время первой тематической встречи Родина - это люди. Здоровая семья. 21 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает во время первой тематической встречи "Родина - это люди. Здоровая семья". 21 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июне 2026 года в 20 российских регионах вырос суммарный коэффициент рождаемости.
  • Наибольший рост коэффициента рождаемости зафиксирован в Нижегородской и Рязанской областях, а также в Чукотском автономном округе.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Коэффициент рождаемости вырос в июне в 20 российских регионах, наибольшие показатели в Нижегородской и Рязанской областях, а также Чукотском автономном округе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Тематическая встреча "Родина - это люди. Здоровая семья" проходит во вторник в Национальном центре "Россия".
"В июне этого (2026 - ред.) года в 20 регионах вырос суммарный коэффициент рождаемости. Наиболее существенный рост достигнут в Нижегородской, Рязанской областях и в Чукотском автономном округе", - сказала Голикова в ходе мероприятия.
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ОбществоРязанская областьЧукотский автономный округРоссияТатьяна Голикова
 
 
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