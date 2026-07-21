Глава Балашихи подал документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава городского округа Балашиха Сергей Юров подал документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы.

Юров выдвинут по Балашихинскому одномандатному избирательному округу №118, в состав которого входят Балашиха и Реутов.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров подал документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе балашихинского отделения "Единой России".

"Глава городского округа Балашиха Сергей Юров представил документы в окружную избирательную комиссию для уведомления о своем выдвижении кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по Балашихинскому одномандатному избирательному округу №118, в состав которого входят Балашиха и Реутов", - рассказали в пресс-службе.

Согласно сообщению, в ближайшее время избирательная комиссия проведет проверку предоставленных бумаг и примет решение о регистрации кандидата в порядке, установленном действующим законодательством.

Юров более 20 лет работает в системе местного самоуправления Московской области. В 2003 году он начал работу в администрации Реутова, где прошел путь от рядового специалиста до главы городского округа. Последние девять лет Юров занимает пост главы Балашихи.