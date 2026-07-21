СМИ: план по оснащению бундесвера ударными беспилотниками нереализуем

Краткий пересказ от РИА ИИ Германия, вероятно, не сможет реализовать план по оснащению бундесвера ударными беспилотниками к 2029 году.

Изначально министр обороны ФРГ Борис Писториус делал ставку на беспилотник MQ-28 Ghost Bat компании Boeing Defence Australia.

БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Германия, вероятно, не сможет реализовать план по оснащению бундесвера (ВС ФРГ) ударными беспилотниками к 2029 году, сообщили Германия, вероятно, не сможет реализовать план по оснащению бундесвера (ВС ФРГ) ударными беспилотниками к 2029 году, сообщили газета Welt и издание Politico со ссылкой конфиденциальные документы немецкого министерства обороны.

Welt напомнила, что ударные беспилотники, согласно плану, должны появиться на вооружении бундесвера к 2029 году.

"В последнем документе в качестве первоочередного вопроса, который должно рассмотреть политическое руководство, указано отклонение от плана по достижению первоначальной оперативной готовности к 2029 году. При нынешнем подходе этот срок нереализуем", - говорится в публикации газеты.

Welt пишет, что изначально министр обороны ФРГ Борис Писториус делал ставку на беспилотник MQ-28 Ghost Bat компании Boeing Defence Australia, находящийся на продвинутой стадии разработки. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall собирался вместе с Boeing адаптировать этот беспилотник под требования немецких вооруженных сил и по возможности наладить его производство в ФРГ. В полученных Welt и Politico бумагах говорится, что власти Германии планировали закупить 12 MQ-28.

Одновременно с этим Германия рассчитывала провести конкурс нескольких производителей БПЛА. Тем не менее, основной расчет делался на MQ-28, с помощью которого высшее военное руководство планировало в кратчайшие сроки обеспечить начальную боеготовность.

Однако, согласно более поздним документам, председатель ведомства по закупкам для бундесвера выразила сомнения в том, что вооруженные силы успеют адаптировать беспилотник к 2029 году. План был поставлен под вопрос также из-за того, что для закупки 12 аппаратов потребуется более 800 миллионов евро. Участники совещания высокого уровня в минобороны также серьезно усомнились в том, удастся ли обосновать такие затраты в дискуссиях с бюджетным комитетом бундестага.

Таким образом, задержка возникла из-за принципиальной дилеммы, резюмирует Welt. Если Германия приобретет уже разработанные зарубежные аппараты, то быстрее изучит опыт их применения, но потратит большие суммы на их адаптацию. Если минобороны проведет конкурс, то сможет сравнить несколько систем, но время будет потеряно.