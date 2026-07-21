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В Германии сделали заявление о прямой конфронтации с Россией - РИА Новости, 21.07.2026
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17:12 21.07.2026
В Германии сделали заявление о прямой конфронтации с Россией

Фронмайер призвал не допустить прямую конфронтацию Германии с Россией

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие на танках Leopard 2
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер призвал не допустить конфликта с Россией и подчеркнул, что задача Германии — защита интересов собственных граждан.
  • Президент России Владимир Путин заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Берлин не должен допустить конфликт с Россией, призвал депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер.
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"Германия в первую очередь: наша задача заключается не в предоставлении бесконечных гарантий безопасности для Украины, а в защите интересов собственных граждан. Никакого постоянного пренебрежения к Германии и никакой прямой конфронтации с Россией", — написал он в социальной сети X.

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