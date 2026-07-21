"Германия в первую очередь: наша задача заключается не в предоставлении бесконечных гарантий безопасности для Украины, а в защите интересов собственных граждан. Никакого постоянного пренебрежения к Германии и никакой прямой конфронтации с Россией", — написал он в социальной сети X .

Президент России Владимир Путин заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.