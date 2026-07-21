Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер призвал не допустить конфликта с Россией и подчеркнул, что задача Германии — защита интересов собственных граждан.
- Президент России Владимир Путин заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Берлин не должен допустить конфликт с Россией, призвал депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер.
«
"Германия в первую очередь: наша задача заключается не в предоставлении бесконечных гарантий безопасности для Украины, а в защите интересов собственных граждан. Никакого постоянного пренебрежения к Германии и никакой прямой конфронтации с Россией", — написал он в социальной сети X.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на прошлой неделе заявил, что разработка гарантий безопасности для Украины без России невозможна. Так он прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца, выступившего против включения Москвы в этот процесс.
Президент России Владимир Путин заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
В Литве сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 12:51