Рейтинг@Mail.ru
"Не может избавиться": решение Зеленского вызвало панику в Германии - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 21.07.2026
"Не может избавиться": решение Зеленского вызвало панику в Германии

Welt: перестановки в правительстве на Украине могут дорого обойтись имиджу Киева

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неожиданные перестановки в правительстве Украины могут ударить по стране, пишет немецкая газета Welt.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Неожиданные перестановки в правительстве Украины могут ударить по стране, пишет немецкая газета Welt.
"Недавние неожиданные перестановки в правительстве вызывают ожесточенные протесты по всей стране. Всплывают и старые обвинения в коррупции. Тот факт, что Украина не может избавиться от своего негативного имиджа, <…> может дорого ей обойтись", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Зеленский просчитался, уволив Федорова, пишет Economist
Вчера, 20:56
На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
В понедельник украинские СМИ сообщили об отставке главкома ВСУ Александра Сырского с поста главкома вооруженных сил Украины. В генштабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности.
Депутат партии Европейская Солидарность Ирина Геращенко - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Депутат Рады обвинила Зеленского в кадровом кризисе на Украине
Вчера, 14:20
 
В миреУкраинаГерманияКиевВладимир ЗеленскийАлександр СырскийМихаил ФедоровВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныWelt
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала