Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-глава аппарата минобороны Германии Нико Ланге призвал Европу усиливать давление на Калининград и Крым.
- По мнению главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, подобные заявления — часть общего курса Запада на провоцирование России в свете провала борьбы с Россией на территории Украины.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Призыв экс-чиновника минобороны ФРГ к давлению на Калининград и Крым - часть новой стратегии Запада в свете провала борьбы с Россией руками украинцев, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Экс-глава аппарата минобороны Германии Нико Ланге ранее в публикации в соцсети X призвал Европу усиливать давление на Калининград и Крым.
"В Западной Европе понимают свое поражение в конфликте с Россией на территории Украины. Теперь они стремятся создавать напряженность для Москвы такими разговорами", - сказал Нимайер.
Он уверен, что подобные заявления - часть общего курса на провоцирование России, хоть конкретно у Ланге и нет никакой власти в структурах Запада.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это якобы "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.