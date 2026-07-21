Немецкий политик объяснил призывы в Германии к давлению на Калининград

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-глава аппарата минобороны Германии Нико Ланге призвал Европу усиливать давление на Калининград и Крым.

По мнению главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, подобные заявления — часть общего курса Запада на провоцирование России в свете провала борьбы с Россией на территории Украины.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Призыв экс-чиновника минобороны ФРГ к давлению на Калининград и Крым - часть новой стратегии Запада в свете провала борьбы с Россией руками украинцев, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Экс-глава аппарата минобороны Германии Нико Ланге ранее в публикации в соцсети X призвал Европу усиливать давление на Калининград и Крым.

"В Западной Европе понимают свое поражение в конфликте с Россией на территории Украины. Теперь они стремятся создавать напряженность для Москвы такими разговорами", - сказал Нимайер.

Он уверен, что подобные заявления - часть общего курса на провоцирование России, хоть конкретно у Ланге и нет никакой власти в структурах Запада.