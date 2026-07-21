В аэропорту Геленджика сняли дополнительные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Геленджика сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00 мск согласно действующему NOTAM.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджика. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00 мск.