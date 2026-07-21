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Газманов объяснил популярность своих хитов у зумеров - РИА Новости, 21.07.2026
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23:58 21.07.2026
Газманов объяснил популярность своих хитов у зумеров

Газманов объяснил популярность своих хитов тем, что никогда не изменяет себе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародный артист России Олег Газманов
Народный артист России Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Народный артист России Олег Газманов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист России Олег Газманов заявил, что секрет успеха его песен заключается в искренности и том, что он не изменяет себе.
  • В последние годы Олег Газманов стал новым кумиром молодежи, его поклонники создают мемы, связанные с хитами артиста.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов, комментируя популярность своих хитов у зумеров, заявил в интервью РИА Новости, что секрет успеха заключается в том, что он никогда не изменяет себе, писал песни со смыслом раньше и делает это сейчас, такая искренность подкупает слушателей.
Олег Газманов 22 июля отметит свой юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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"Я писал раньше и делаю это сейчас, я себе не изменяю. В этом - моя искренность, наверно, это подкупает. Это невозможно просчитать", - сказал он.
По словам Газманова, популярность его песен можно также объяснить тем, что пришло их время: когда страна переживает испытания, нужны песни со смыслом, они толкают людей на размышления и действия.
"Я не пишу песни специально для детей и молодежи или же для взрослых, но при этом, например, песня "Танки" пользуется колоссальным успехом у детей от 4-5 лет, а "Вперед Россия!" - поют вообще из коляски. Это не моя заслуга, так решил Господь", - отметил артист.
В последние годы Олег Газманов стал новым кумиром молодежи. Его поклонники начали создавать мемы, связанные с хитами артиста - например: "Все мои ясные дни забрал Олег Газманов", "Я сегодня не такой, как вчера, а вчера я был совсем никакой" - а также мемы про песни "Морячка", "Эскадрон", "Есаул" и "Офицеры".
Всплеск популярности произошел в прошлом году после выступления артиста на музыкальном фестивале "Новая волна", где он станцевал вместе с женой Мариной под песню "Я по жизни загулял". Видео стало вирусным и запустило флешмоб "Танцуй, как Газманов". Сам Газманов поддержал тренд: записал видеоурок по хореографии и объявил конкурс.
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