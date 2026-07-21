Газманов объяснил популярность своих хитов у зумеров

Краткий пересказ от РИА ИИ Народный артист России Олег Газманов заявил, что секрет успеха его песен заключается в искренности и том, что он не изменяет себе.

В последние годы Олег Газманов стал новым кумиром молодежи, его поклонники создают мемы, связанные с хитами артиста.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов, комментируя популярность своих хитов у зумеров, заявил в интервью РИА Новости, что секрет успеха заключается в том, что он никогда не изменяет себе, писал песни со смыслом раньше и делает это сейчас, такая искренность подкупает слушателей.

Олег Газманов 22 июля отметит свой юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Я писал раньше и делаю это сейчас, я себе не изменяю. В этом - моя искренность, наверно, это подкупает. Это невозможно просчитать", - сказал он.

По словам Газманова, популярность его песен можно также объяснить тем, что пришло их время: когда страна переживает испытания, нужны песни со смыслом, они толкают людей на размышления и действия.

"Я не пишу песни специально для детей и молодежи или же для взрослых, но при этом, например, песня "Танки" пользуется колоссальным успехом у детей от 4-5 лет, а "Вперед Россия!" - поют вообще из коляски. Это не моя заслуга, так решил Господь", - отметил артист.

В последние годы Олег Газманов стал новым кумиром молодежи. Его поклонники начали создавать мемы, связанные с хитами артиста - например: "Все мои ясные дни забрал Олег Газманов", "Я сегодня не такой, как вчера, а вчера я был совсем никакой" - а также мемы про песни "Морячка", "Эскадрон", "Есаул" и "Офицеры".