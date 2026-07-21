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Газманов заявил, что "наложил" на введенные санкции - РИА Новости, 21.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:10 21.07.2026
Газманов заявил, что "наложил" на введенные санкции

Олег Газманов высмеял введенные против него санкции

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародный артист России Олег Газманов
Народный артист России Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Народный артист России Олег Газманов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газманов заявил, что его не беспокоят введенные против него санкции, так как для него главное — писать песни для своего народа и выступать в родной стране.
  • 22 июля Олег Газманов отмечает юбилей — ему исполняется 75 лет, и накануне президент России Владимир Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
  • Газманов находится под санкциями ряда стран, включая Канаду, Украину, Швейцарию, Латвию и Литву, а также ЕС в целом в связи с поддержкой политики России.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов, комментируя введение против него санкций, заявил в интервью РИА Новости, что "наложил" на эти ограничения, отметив, что главное для него - писать песни для своего народа и выступать в родной стране.
Олег Газманов 22 июля отмечает свой юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
"Евросоюз, Канада, Новая Зеландия наложили на меня санкции - и я на них наложил. Мне не важно, что меня теперь не пускают в Литву. Для меня главное - то, что я могу ездить в наши города, поэтому будет большой тур по России для наших людей, для которых я писал, пишу и буду писать свои песни", - подчеркнул он, говоря о своем отношении к примененным санкциям.
Олег Газманов оказался под санкциями ряда стран, включая Канаду, Украину, Швейцарию, Латвию и Литву, а также ЕС в целом в связи с поддержкой политики России, в том числе возвращения Крыма и начала СВО. Газманов находится в розыске СБУ с марта 2022 года. С июля 2015 года он внесен в скандально известный украинский сайт "Миротворец". Его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участии в антиукраинских мероприятиях", а также в "сознательном нарушении государственной границы Украины".
Газманов стал символом противостояния с западными странами, поддерживающими антироссийские меры. Несмотря на западные ограничения, артист продолжает активно работать в России, выступать и поддерживать свою позицию.
Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
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