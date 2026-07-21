Газманов заявил, что "наложил" на введенные санкции

Краткий пересказ от РИА ИИ Газманов заявил, что его не беспокоят введенные против него санкции, так как для него главное — писать песни для своего народа и выступать в родной стране.

22 июля Олег Газманов отмечает юбилей — ему исполняется 75 лет, и накануне президент России Владимир Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Газманов находится под санкциями ряда стран, включая Канаду, Украину, Швейцарию, Латвию и Литву, а также ЕС в целом в связи с поддержкой политики России.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов, комментируя введение против него санкций, заявил в интервью РИА Новости, что "наложил" на эти ограничения, отметив, что главное для него - писать песни для своего народа и выступать в родной стране.

Олег Газманов 22 июля отмечает свой юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Евросоюз, Канада, Новая Зеландия наложили на меня санкции - и я на них наложил. Мне не важно, что меня теперь не пускают в Литву. Для меня главное - то, что я могу ездить в наши города, поэтому будет большой тур по России для наших людей, для которых я писал, пишу и буду писать свои песни", - подчеркнул он, говоря о своем отношении к примененным санкциям.

Олег Газманов оказался под санкциями ряда стран, включая Канаду, Украину, Швейцарию, Латвию и Литву, а также ЕС в целом в связи с поддержкой политики России, в том числе возвращения Крыма и начала СВО. Газманов находится в розыске СБУ с марта 2022 года. С июля 2015 года он внесен в скандально известный украинский сайт "Миротворец". Его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участии в антиукраинских мероприятиях", а также в "сознательном нарушении государственной границы Украины".