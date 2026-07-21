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Газманов не планирует завершать творческую карьеру и после 80 лет - РИА Новости, 21.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:06 21.07.2026
Газманов не планирует завершать творческую карьеру и после 80 лет

Олег Газманов не планирует завершать творческую карьеру и после 80 лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародный артист России Олег Газманов
Народный артист России Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Народный артист России Олег Газманов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газманов заявил, что не планирует завершать творческую карьеру и после 80 лет.
  • 22 июля Олегу Газманову исполнится 75 лет, а недавно президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
  • Газманов отметил, что будет выступать на сцене, пока это доставляет удовольствие ему и его слушателям.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов заявил в интервью РИА Новости, что не планирует завершать творческую карьеру и после 80 лет, отметив, что будет выступать на сцене, пока это доставляет удовольствие ему и его слушателям.
Газманов 22 июля отметит свой юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
"Постараюсь и дальше работать... Зачем Бога ограничивать?" - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли он продолжать выступать и после 80 лет.
Газманов отметил, что как на российской, так и на зарубежной эстраде есть артисты, которые даже в пожилом возрасте дают концерты, "работая на кассу". "Мы не просто в день города выступаем, на наши сольные концерты покупают билеты, заполняются большие залы. Для меня это самое главное", - добавил он.
По словам артиста, когда ему исполнилось 70 лет, он задумывался над завершением творческой карьеры, потому что "слишком задолжал семье": долго гастролировал, не уделял достаточного количества времени жене и детям.
"Потом началась пандемия, я посидел дома и подумал, что нет-нет-нет. Пока это доставляет мне удовольствие, пока люди приходят на мои концерты, тратят деньги на билеты, хотят послушать меня, пока я пишу новые песни - думаю, буду работать", - пояснил Газманов.
Газманов - один из самых узнаваемых исполнителей на российской эстраде. Его песни "Офицеры", "Москва", "Сделан в СССР", "Мои ясные дни" стали частью народной памяти. Артист неоднократно собирал полные стадионы, в том числе легендарные "Лужники", а также гастролировал за границей - в США, странах Европы, на постсоветском пространстве. Одной из его фирменных фишек стала акробатика на сцене. В сочетании с патриотическим репертуаром и активной гражданской позицией это сделало Газманова настоящим символом современной российской эстрады.
Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
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