Краткий пересказ от РИА ИИ Газманов заявил, что не планирует завершать творческую карьеру и после 80 лет.

22 июля Олегу Газманову исполнится 75 лет, а недавно президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Газманов отметил, что будет выступать на сцене, пока это доставляет удовольствие ему и его слушателям.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов заявил в интервью РИА Новости, что не планирует завершать творческую карьеру и после 80 лет, отметив, что будет выступать на сцене, пока это доставляет удовольствие ему и его слушателям.

Газманов 22 июля отметит свой юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Постараюсь и дальше работать... Зачем Бога ограничивать?" - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли он продолжать выступать и после 80 лет.

Газманов отметил, что как на российской, так и на зарубежной эстраде есть артисты, которые даже в пожилом возрасте дают концерты, "работая на кассу". "Мы не просто в день города выступаем, на наши сольные концерты покупают билеты, заполняются большие залы. Для меня это самое главное", - добавил он.

По словам артиста, когда ему исполнилось 70 лет, он задумывался над завершением творческой карьеры, потому что "слишком задолжал семье": долго гастролировал, не уделял достаточного количества времени жене и детям.

"Потом началась пандемия, я посидел дома и подумал, что нет-нет-нет. Пока это доставляет мне удовольствие, пока люди приходят на мои концерты, тратят деньги на билеты, хотят послушать меня, пока я пишу новые песни - думаю, буду работать", - пояснил Газманов.