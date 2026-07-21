Газманов рассказал, как отметит свой юбилей

Краткий пересказ от РИА ИИ Народный артист России Олег Газманов планирует в свой день рождения покататься на сапбордах или поиграть в теннис с семьей.

22 июля Олег Газманов отметит 75-летие, а накануне, в понедельник, президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов в интервью РИА Новости сообщил, что в свой день рождения планирует поехать кататься на сапбордах или играть в теннис всей семьей.

Газманов 22 июля отметит юбилей, в этом году ему исполнится 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Если будет хорошая погода, то поедем кататься на сапбордах всей семьей - у меня целый флот из восьми сапбордов - или играть в теннис. Обычно у нас активные праздники. Не люблю сидеть за столом и выслушивать про себя кучу всего", - сказал он, говоря о том, как планирует отметить 75-летие.

Путь к широкой славе для Газманова начался с неожиданного прорыва - его песню "Люси" исполнил сын Родион. Однако по-настоящему заявить о себе как о самостоятельном артисте Газманов смог с выходом сольного альбома "Эскадрон" в 1991 году. Заглавная песня быстро стала хитом и неофициальным гимном 90-х, закрепив за артистом образ энергичного и патриотичного исполнителя.