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Гарбузов: Москва поставит лифты в многоквартирные дома Рязани - РИА Новости, 21.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:01 21.07.2026
Гарбузов: Москва поставит лифты в многоквартирные дома Рязани

Гарбузов: Карачаровский механический завод поставит в дома Рязани 12 лифтов

© Фото : Пресс-служба ДИППКарачаровский механический завод (КМЗ)
Карачаровский механический завод (КМЗ) - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Карачаровский механический завод (КМЗ)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Карачаровский механический завод изготовит и поставит в многоквартирные дома Рязани 12 лифтов по договору с региональным Фондом капитального ремонта (ФКР), указал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.
"Столичные промышленники продолжают укреплять кооперационные связи с регионами России, обеспечивая их современной и востребованной продукцией. Карачаровский механический завод регулярно обновляет лифтовое оборудование по программам капитального ремонта по всей стране. В рамках соглашения с рязанским ФКР предприятие изготовит и поставит в областной центр 12 пассажирских лифтов для многоквартирных домов высотой от девяти до 12 этажей", — приводит слова Гарбузова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.
Отмечается, что лифты предприятия отвечают требованиям надежности и комфорта. В них устанавливают передовые системы управления. Предполагается длительный срок эксплуатации.
Генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский подчеркнул, что предприятие продолжает предоставлять городам России лифтовое оборудование, а также расширять географию поставок. Завод осуществляет весь комплекс работ — от создания и поставки до монтажа и ввода в эксплуатацию — как в Москве, так и в регионах страны.
Карачаровский механический завод является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва". Благодаря этому статусу предприятие пользуется налоговыми преференциями. Сэкономленные средства тратят на расширение объемов выпуска, на создание и интегрирование высокотехнологичных решений.
В этом месяце Гарбузов сообщал, что Карачаровский механический завод в рамках соглашения с Фондом капитального ремонта Белгородской области изготовит и поставит 22 пассажирских лифта для многоквартирных домов региона.
 
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