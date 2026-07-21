Гарбузов: Москва поставит лифты в многоквартирные дома Рязани

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Карачаровский механический завод изготовит и поставит в многоквартирные дома Рязани 12 лифтов по договору с региональным Фондом капитального ремонта (ФКР), указал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

"Столичные промышленники продолжают укреплять кооперационные связи с регионами России, обеспечивая их современной и востребованной продукцией. Карачаровский механический завод регулярно обновляет лифтовое оборудование по программам капитального ремонта по всей стране. В рамках соглашения с рязанским ФКР предприятие изготовит и поставит в областной центр 12 пассажирских лифтов для многоквартирных домов высотой от девяти до 12 этажей", — приводит слова Гарбузова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.

Отмечается, что лифты предприятия отвечают требованиям надежности и комфорта. В них устанавливают передовые системы управления. Предполагается длительный срок эксплуатации.

Генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский подчеркнул, что предприятие продолжает предоставлять городам России лифтовое оборудование, а также расширять географию поставок. Завод осуществляет весь комплекс работ — от создания и поставки до монтажа и ввода в эксплуатацию — как в Москве, так и в регионах страны.

Карачаровский механический завод является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва". Благодаря этому статусу предприятие пользуется налоговыми преференциями. Сэкономленные средства тратят на расширение объемов выпуска, на создание и интегрирование высокотехнологичных решений.