Галерея современного искусства открылась в ОЭЗ "Технополис Москва"

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" начался культурно-просветительский проект "ТехноВернисаж", где современные художники будут представлять свои работы, заявил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он рассказал, что на сегодняшний день в особой экономической зоне “Технополис Москва” сформирована полноценная городская среда, где общественная и культурная жизнь сосредоточена наравне с производственными процессами.

"На территории особой экономической зоны появляются новые места отдыха, спортивные объекты и пространства, где могут проводить время в том числе жители близлежащих районов. Например, недавно открылась масштабная экспозиция “ТехноВернисаж” — современные художники представляют свои работы прямо на площадках промышленного кластера", — отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба ОЭЗ "Технополис Москва".

Первыми в галерее "ТехноВернисаж" представили работы студии "Свет акварели". Ее руководитель — член Союза художников Подмосковья Светлана Емец. На площадке "Алабушево" можно увидеть натюрморты и пейзажи, написанные как начинающими, так и уже известными авторами — учениками студии. Потом эта выставка также будет представлена в "Печатниках" и "Руднево".

ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. На сегодняшний день на 10 площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" общей площадью 430 гектаров локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.

Москва активно развивает социальную инфраструктуру на производственных территориях, отметили в пресс-службе. Благодаря городским решениям работники высокотехнологичных предприятий получают не только современные рабочие места, но и качественные общественные пространства для отдыха. Это вносит вклад в развитие национального проекта "Инфраструктура для жизни".