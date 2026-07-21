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ФСБ показала кадры с места ликвидации агента украинских спецслужб в Тюмени - РИА Новости, 21.07.2026
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10:29 21.07.2026 (обновлено: 10:53 21.07.2026)
ФСБ показала кадры с места ликвидации агента украинских спецслужб в Тюмени

Появились кадры с места ликвидации агента Киева в Тюмени, готовившего теракт

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюмени ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельность гражданина России, планировавшего диверсионно-террористический акт на одном из предприятий Уральского федерального округа.
  • При нейтрализации злоумышленника пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ФСБ России показала видео ликвидации ответным огнем агента украинских спецслужб из Тюмени, планировавшего теракт на одном из предприятий Уральского федерального округа.
В Тюмени ФСБ совместно со Следственным комитетом пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего подготовку диверсионно-террористического акта в отношении одного из ключевых предприятий Уральского федерального округа.
На опубликованных кадрах видно, как в темноте сотрудники правоохранительных органов кричат пойманному с поличным жителю Тюмени поднять руки, после чего слышен звук стрельбы из огнестрельного оружия. На следующих кадрах показан ликвидированный агент Киева, рядом с которым лежит автомат Калашникова.
ФСБ сообщала, что в ходе нейтрализации злоумышленника пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.
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