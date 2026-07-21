ФСБ показала кадры с места ликвидации агента украинских спецслужб в Тюмени

На опубликованных кадрах видно, как в темноте сотрудники правоохранительных органов кричат пойманному с поличным жителю Тюмени поднять руки, после чего слышен звук стрельбы из огнестрельного оружия. На следующих кадрах показан ликвидированный агент Киева, рядом с которым лежит автомат Калашникова.