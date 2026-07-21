ФСБ показала кадры с места ликвидации агента украинских спецслужб в Тюмени

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тюмени ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельность гражданина России, планировавшего диверсионно-террористический акт на одном из предприятий Уральского федерального округа.
- При нейтрализации злоумышленника пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ФСБ России показала видео ликвидации ответным огнем агента украинских спецслужб из Тюмени, планировавшего теракт на одном из предприятий Уральского федерального округа.
На опубликованных кадрах видно, как в темноте сотрудники правоохранительных органов кричат пойманному с поличным жителю Тюмени поднять руки, после чего слышен звук стрельбы из огнестрельного оружия. На следующих кадрах показан ликвидированный агент Киева, рядом с которым лежит автомат Калашникова.
ФСБ сообщала, что в ходе нейтрализации злоумышленника пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.