Партия Ле Пен заявила о попытке взлома аккаунта своего кандидата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оппозиционная правая партия «Национальное объединение» заявила о попытке взлома учетной записи одного из своих кандидатов на муниципальных выборах и его соратников.
- Злонамеренная попытка взлома была зафиксирована 21 июля, система безопасности сайта оперативно обнаружила вторжение и остановила его за несколько минут.
- Партия заявила о намерении подать жалобу на злоумышленника, совершившего кибератаку.
ПАРИЖ, 21 июл - РИА Новости. Французская оппозиционная правая партия "Национальное объединение", главой парламентской фракции которой является Марин Ле Пен, заявила о попытке взлома учетной записи одного из своих кандидатов на муниципальных выборах и его соратников, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на партию.
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"Партия признает факт попытки взлома аккаунта одного из кандидатов на муниципальных выборах и его соратников", - говорится в материале.
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Согласно сообщению телеканала, во вторник, 21 июля, на сайте "Национального объединения" была зафиксирована "злонамеренная попытка взлома". При этом в ходе технического расследования не было выявлено массовой утечки персональных данных. Партия отметила, что злоумышленнику удалось получить доступ к аккаунту из-за слабого пароля.
Система безопасности сайта оперативно обнаружила вторжение, что позволило остановить его за несколько минут. При этом "Национальное объединение" заявило о намерении подать жалобу на злоумышленника, совершившего кибератаку, отмечает телеканал.
В последние несколько месяцев Франция столкнулась с чередой громких кибератак. Хакеры взламывали системы МВД, министерства спорта, министерства образования, национальной почтовой службы Франции, а также правительственную базу данных владельцев оружия и системы других организаций. В результате кибератак злоумышленники получали доступ к данным сотен тысяч человек.
В феврале газета Journal du Dimanche сообщала, что Франция больше всех в Европе пострадала от действий хакеров по итогам первых четырех недель 2026 года. За это время злоумышленникам удалось похитить 60 миллионов строк данных.
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