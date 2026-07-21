Партия Ле Пен заявила о попытке взлома аккаунта своего кандидата

"Партия признает факт попытки взлома аккаунта одного из кандидатов на муниципальных выборах и его соратников", - говорится в материале.

Согласно сообщению телеканала, во вторник, 21 июля, на сайте "Национального объединения" была зафиксирована "злонамеренная попытка взлома". При этом в ходе технического расследования не было выявлено массовой утечки персональных данных. Партия отметила, что злоумышленнику удалось получить доступ к аккаунту из-за слабого пароля.