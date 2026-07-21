Французские парламентарии одобрили пожизненное заключение для педофилов

"Во вторник, 21 июля, в ходе повторного голосования, организованного перед голосованием по законопроекту о защите детей в целом, депутаты одобрили введение пожизненного заключения для лиц, совершивших серийные изнасилования несовершеннолетних в возрасте до 15 лет", - говорится в материале.

Французские парламентарии одобрили эту меру 258 голосами, в то время как против нее высказались 84 депутата, отмечает агентство.

Согласно сообщению Франс Пресс, парламентарии поддержали эту меру во втором голосовании на фоне предстоящего голосования по всему законопроекту по защите детей. Предыдущее голосование состоялось в пятницу, но тогда представители левых взглядов отклонили ее, назвав ее репрессивной мерой, призванной скрыть нехватку ресурсов на расследования и предотвращение сексуального насилия.