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Французские парламентарии одобрили пожизненное заключение для педофилов - РИА Новости, 21.07.2026
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19:26 21.07.2026
Французские парламентарии одобрили пожизненное заключение для педофилов

АФП: парламент Франции одобрил пожизненный срок за серийные изнасилования детей

© AP Photo / Laurent CiprianiГород Лион во Франции
Город Лион во Франции - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Laurent Cipriani
Город Лион во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французские парламентарии одобрили введение пожизненного заключения для лиц, совершавших серийные изнасилования несовершеннолетних до 15 лет.
  • За введение пожизненного заключения проголосовало 258 депутатов, против — 84.
  • Меру одобрили во втором голосовании на фоне предстоящего голосования по всему законопроекту о защите детей.
ПАРИЖ, 21 июл - РИА Новости. Французские парламентарии одобрили введение пожизненного заключения для лиц, совершавших серийные изнасилования несовершеннолетних до 15 лет, сообщает агентство Франс Пресс.
«
"Во вторник, 21 июля, в ходе повторного голосования, организованного перед голосованием по законопроекту о защите детей в целом, депутаты одобрили введение пожизненного заключения для лиц, совершивших серийные изнасилования несовершеннолетних в возрасте до 15 лет", - говорится в материале.
Французские парламентарии одобрили эту меру 258 голосами, в то время как против нее высказались 84 депутата, отмечает агентство.
Согласно сообщению Франс Пресс, парламентарии поддержали эту меру во втором голосовании на фоне предстоящего голосования по всему законопроекту по защите детей. Предыдущее голосование состоялось в пятницу, но тогда представители левых взглядов отклонили ее, назвав ее репрессивной мерой, призванной скрыть нехватку ресурсов на расследования и предотвращение сексуального насилия.
Голосование среди французских парламентариев прошло на фоне резонансного дела о произошедшем в конце мая похищении и убийстве педофилом 11-летней школьницы Лианны на юго-западе Франции. BFMTV сообщил 15 июля, что главному подозреваемому в изнасиловании и убийстве Лианны, Жерому Барелле, были предъявлены обвинения.
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