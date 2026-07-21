Мэра французского Алеса эвакуировали из-за угроз от преступной группировки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр города Алес Кристоф Ривенк был эвакуирован из своего дома на фоне угроз от преступной группировки DZ Mafia.
- Эвакуацию провел спецназ RAID из-за подозрений на заминированный автомобиль.
- Усиленные меры безопасности приняты по просьбе министра внутренних дел Франции после появления надписей с угрозами на стенах дома мэра.
ПАРИЖ, 21 июл - РИА Новости. Правоохранители во Франции эвакуировали мэра города Алес Кристофа Ривенка из собственного дома на фоне угроз от преступной группировки, сообщает издание Parisien со ссылкой на источники.
«
"Через несколько дней после получения письма с двумя патронами калибра девять миллиметров, подписанного преступной группировкой DZ Mafia, мэр города Алес... Кристоф Ривенк от партии "Республиканцы" был эвакуирован из своего дома в ночь с понедельника 20 на вторник 21 июля", - говорится в статье.
Отмечается, что эвакуацию провели сотрудники спецназа RAID из-за подозрений на заминированный автомобиль.
Согласно данным газеты, усиленные меры безопасности в отношении мэра были приняты по просьбе министра внутренних дел страны.
В середине июля на стенах дома Ривенка появились надписи с угрозами. Правоохранители начали расследование по факту угроз убийством и запугивания.