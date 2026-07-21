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Мэра французского Алеса эвакуировали из-за угроз от преступной группировки - РИА Новости, 21.07.2026
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19:30 21.07.2026
Мэра французского Алеса эвакуировали из-за угроз от преступной группировки

Parisien: спецназ эвакуировал мэра Алеса из-за угроз от преступной группировки

© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Fotolia / joseph_hilfiger
Полиция Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр города Алес Кристоф Ривенк был эвакуирован из своего дома на фоне угроз от преступной группировки DZ Mafia.
  • Эвакуацию провел спецназ RAID из-за подозрений на заминированный автомобиль.
  • Усиленные меры безопасности приняты по просьбе министра внутренних дел Франции после появления надписей с угрозами на стенах дома мэра.
ПАРИЖ, 21 июл - РИА Новости. Правоохранители во Франции эвакуировали мэра города Алес Кристофа Ривенка из собственного дома на фоне угроз от преступной группировки, сообщает издание Parisien со ссылкой на источники.
«
"Через несколько дней после получения письма с двумя патронами калибра девять миллиметров, подписанного преступной группировкой DZ Mafia, мэр города Алес... Кристоф Ривенк от партии "Республиканцы" был эвакуирован из своего дома в ночь с понедельника 20 на вторник 21 июля", - говорится в статье.
Отмечается, что эвакуацию провели сотрудники спецназа RAID из-за подозрений на заминированный автомобиль.
Согласно данным газеты, усиленные меры безопасности в отношении мэра были приняты по просьбе министра внутренних дел страны.
В середине июля на стенах дома Ривенка появились надписи с угрозами. Правоохранители начали расследование по факту угроз убийством и запугивания.
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