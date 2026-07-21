Мэра французского Алеса эвакуировали из-за угроз от преступной группировки

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"Через несколько дней после получения письма с двумя патронами калибра девять миллиметров, подписанного преступной группировкой DZ Mafia, мэр города Алес... Кристоф Ривенк от партии "Республиканцы" был эвакуирован из своего дома в ночь с понедельника 20 на вторник 21 июля", - говорится в статье.