Врач развенчала миф об опасности многократной флюорографии и КТ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лучевая нагрузка от нескольких медицинских исследований подряд минимальна и не наносит вреда, рассказала ассистент кафедры лучевой диагностики Пироговского Университета Кира Ягубова.
- Одна флюорография сопоставима по уровню облучения с несколькими поездками в метро.
- При обоснованном назначении рентген и компьютерная томография безопасны, ждать между процедурами не обязательно.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Лучевая нагрузка от нескольких исследований подряд минимальна и не наносит вреда, а одна флюорография сопоставима с несколькими поездками в метро, рассказала ассистент кафедры лучевой диагностики Пироговского Университета Кира Ягубова.
"Лучевая нагрузка суммируется, однако даже несколько исследований подряд не наносят вреда организму, так как дают минимальную нагрузку. Так, например, одна флюорография равна непродолжительному полету на самолете или нескольким поездкам в метро", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Ягубову.
По словам врача, нагрузка от рентгена и компьютерной томографии измеряется в миллизивертах и безопасна при обоснованном назначении. Она отметила, что ждать между процедурами не обязательно, если они необходимы по медицинским показаниям. Современная лучевая диагностика руководствуется принципом ALARA - подвергаться минимальному облучению, насколько это разумно, и получить опасную дозу при диагностике практически невозможно, заключила Ягубова.
Компьютерная томография: для чего нужна, как подготовиться, отличия от МРТ
10 ноября 2023, 15:29