Врач развенчала миф об опасности многократной флюорографии и КТ

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Лучевая нагрузка от нескольких исследований подряд минимальна и не наносит вреда, а одна флюорография сопоставима с несколькими поездками в метро, рассказала ассистент кафедры лучевой диагностики Пироговского Университета Кира Ягубова.

По словам врача, нагрузка от рентгена и компьютерной томографии измеряется в миллизивертах и безопасна при обоснованном назначении. Она отметила, что ждать между процедурами не обязательно, если они необходимы по медицинским показаниям. Современная лучевая диагностика руководствуется принципом ALARA - подвергаться минимальному облучению, насколько это разумно, и получить опасную дозу при диагностике практически невозможно, заключила Ягубова.