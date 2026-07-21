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Активистка рассказала, как финские наемники попадают в ВСУ - РИА Новости, 21.07.2026
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Активистка рассказала, как финские наемники попадают в ВСУ

Райски: финские наемники на Украине называют себя добровольцами

© AP Photo / Czarek SokolowskiФинский военный
Финский военный - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Финский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Финляндии желающие воевать на стороне Киева считаются добровольцами, рассказала активистка Салли Райски.
  • С ВСУ они связываются через местное Минобороны.
  • Все выплаты и оформление проходят через украинскую сторону.
КУРСК, 21 июл - РИА Новости. Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, рассказала РИА Новости, что в Финляндии желающие воевать на стороне Украины считаются добровольцами, а контракты они подписывают уже непосредственно с украинской стороной.
Ранее Райски уже заявляла о двойных стандартах в отношении российских и финских военных, участвующих в конфликте на Украине.
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"У нас, получается, наемничества как такового нету, вы просто доброволец. В нашей стране хотите на Украину ехать - едете добровольцем, а контракты вы подписываете с ВСУ", - сообщила Райски.
По словам активистки, финны, желающие помочь Украине, связываются с представителями ВСУ через министерство обороны Финляндии, и все выплаты и оформление проходят через украинскую сторону. Райски также обратила внимание на двойные стандарты в отношении российских и финских солдат.
"Русский солдат - он преступник и террорист. Его будут осуждать. А наши финны, которые помогают Украине, это нормальные добровольцы. Мы уже как бы участвуем. У нас уже конкретная позиция", - резюмировала активистка.
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