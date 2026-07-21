Краткий пересказ от РИА ИИ В Финляндии желающие воевать на стороне Киева считаются добровольцами, рассказала активистка Салли Райски.

С ВСУ они связываются через местное Минобороны.

Все выплаты и оформление проходят через украинскую сторону.

КУРСК, 21 июл - РИА Новости. Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, рассказала РИА Новости, что в Финляндии желающие воевать на стороне Украины считаются добровольцами, а контракты они подписывают уже непосредственно с украинской стороной.

Ранее Райски уже заявляла о двойных стандартах в отношении российских и финских военных, участвующих в конфликте на Украине

"У нас, получается, наемничества как такового нету, вы просто доброволец. В нашей стране хотите на Украину ехать - едете добровольцем, а контракты вы подписываете с ВСУ ", - сообщила Райски.

По словам активистки, финны, желающие помочь Украине, связываются с представителями ВСУ через министерство обороны Финляндии, и все выплаты и оформление проходят через украинскую сторону. Райски также обратила внимание на двойные стандарты в отношении российских и финских солдат.