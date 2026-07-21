"Данные ужасают". Москва отбросила Финляндию на десять лет назад

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Светлана Медведева. Проседание сразу на пять позиций в международном рейтинге конкурентоспособности IMD — 19-е место, хотя еще четыре года назад страна входила в десятку — в Хельсинки пожинают плоды антироссийской политики. Что произошло в экономике Финляндии и каковы дальнейшие перспективы — в материале РИА Новости.

Хуже соседей

Рейтинг ухудшился по всем четырем ключевым индикаторам: экономический успех, эффективность госуправления, эффективность бизнеса и инфраструктура. Причем первый — наиболее слабый в последние годы. В целом же у страны минимальный показатель с 2016-го и самое заметное падение с 2010-го.

У других Скандинавских государств дела чуть лучше: Дания на шестом месте в рейтинге, Швеция на девятом, Норвегия на 18-м. Всего в списке 70 стран, Россию туда не включили.

В тройке лидеров — Сингапур, Гонконг и Швейцария.

Проблем много

Снижение позиции Финляндии в рейтинге IMD нельзя объяснить одной причиной. Речь идет о наложении нескольких факторов: слабого экономического роста, падения производительности, старения населения, дефицита квалифицированных кадров, перечисляет руководитель проектов консалтинговой группы "Полилог" Руслан Андреев.

"Доля населения с высшим образованием среди молодых — всего 40 процентов, это меньше, чем в других Скандинавских странах", — обращает внимание профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.

В этом году сильнее всего позицию страны потянула вниз эффективность бизнеса. Все хуже работают инвестиции, создание рабочих мест — и, как следствие, падает уровень развития.

Весной шведская горнодобывающая компания Boliden объявила о планах отменить миллиардные инвестиции в развитие медно-никелевого рудника в Соданкюля на севере страны. Причины — увеличение налога на добычу полезных ископаемых, рост электрического тарифа для горнодобывающей промышленности и сокращение госсубсидий, которые Финляндия выплачивает предприятиям, подпадающим под Систему торговли квотами на выбросы Евросоюза.

Экономические показатели не радуют: ВВП околонулевой, безработица неуклонно растет. Сейчас 10,8 процента — это максимум с 1998-го. В прошлом году — 9,9. Весной 2022-го было всего шесть процентов.

В 2025-м в стране обанкротилось более 3,9 тысячи компаний — максимум с 1996-го. А в первом квартале текущего года — каждый день по десять организаций.

Строительная отрасль остается слабой уже четыре года. Темпы низкие. Половина эстонских строителей уже вернулись с финских строек на родину.

Снижение по показателю эффективности госуправления в рейтинге IMD связано с государственным долгом и дефицитом, высокими госрасходами и налоговой ставкой.

"Государственные органы работают стабильно, но аппарат становится дороже и испытывает трудности с балансировкой бюджета. Есть надуманные под нажимом извне расходы на оборону и безопасность", — говорит Гордиенко.

В прошлом году Еврокомиссия даже начала расследование против Финляндии за превышение ею дефицита бюджета. В 2024-м он был 4,4 процента, в 2025-м — уже 4,5 процента вместо положенных трех.

Весной министр финансов Финляндии Риикка Пурра предупреждала о "крайне сложной" ситуации с государственными финансами: соотношение госдолга к ВВП приближается к 90 процентам.

© AP Photo / Pavel Golovkin Хельсинки © AP Photo / Pavel Golovkin Хельсинки

Осознанный выбор

Разрыв с Россией сыграл заметную роль в снижении конкурентоспособности. Соседняя страна была для Финляндии естественным географическим преимуществом: источником сырья и энергии, направлением экспорта, транзита и регулярного туристического спроса.

В Суоми поставлялись электроэнергия, нефть, газ, продукция лесопромышленного комплекса, металлы, химическое сырье.

"Контракты заключали на взаимовыгодных условиях, но цены на поставки углеводородов и электроэнергии в Финляндию были ниже, чем на мировом рынке в силу логистического фактора, низких транспортных затрат и достаточно прочных, как тогда казалось, торговых отношений", — говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Роман Данилов.

Разрыв отношений с Россией лишил страну не только доступа к энергоносителям, но и привел к снижению конкурентоспособности экономики, увеличил затраты на единицу производства продукции, так как сырье пришлось заменять более дорогим. И этот экономический тупик — результат осознанного выбора самого Хельсинки.