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Сотни вбросов: кто запугивает россиян после атак на Wildberries - РИА Новости, 21.07.2026
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17:21 21.07.2026 (обновлено: 17:37 21.07.2026)

Сотни вбросов: кто запугивает россиян после атак на Wildberries

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЛюди на мосту
Люди на мосту - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Люди на мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Валерий Миронов. Украинские и западные СМИ, иноагенты и анонимные телеграм-каналы активно распространяют фейки о последствиях террористических ударов ВСУ по складам Wildberries в Котовске и Электростали. Скоординированная информационная кампания рассчитана прежде всего на российскую аудиторию. О том, как в обществе пытаются посеять панику, — в материале РИА Новости.

Попытка оправдаться

В субботу и воскресенье сразу на нескольких десятках медийных площадок вышли написанные по похожей схеме материалы о терактах в Подмосковье и Тамбовской области: "Людей не выпускали на улицу во время атаки и пожара", "На складе в Котовске несколько десятков погибших", "Продавцы не получат компенсации за утраченный товар". При этом авторы вбросов ссылались на неких "очевидцев с мест" либо вовсе не указывали источник информации.

Украинские СМИ вместе с этим изо всех сил оправдывали удары по гражданским объектам. В частности, телеканал ICTV цитировал "аналитиков" и "консультантов по стратегическим коммуникациям", уверявших, что склады были "средоточием российской военной логистики".

Вероятно, в Киеве рассчитывали преподнести это как симметричный ответ на регулярные удары российских войск по объектам "Новой почты". Поддерживали этот нарратив и западные медиа. Впрочем, об одной важной детали умолчали: украинская компания официально выступает в качестве прямого организатора логистики для ВСУ — даже запустила программу льготной доставки военнослужащим, а в соцсетях неоднократно публиковались видео фур "Новой почты" с армейскими грузами.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный
Впрочем, использование гражданских объектов в военных целях — обычная практика для киевского режима. Так, в понедельник, 20 июля, Национальная полиция Украины в своем телеграм-канале опубликовала фото якобы мирного склада в Сумской области, пораженного российским ударом. При этом на снимке были отчетливо видны коробки с продукцией компании "Вырий", производящей БПЛА. Спустя несколько часов публикацию удалили. Но о таком на Украине и Западе стараются не распространяться.

Помощники

Информационную кампанию Киева подхватили различные СМИ-иноагенты и анонимные телеграм-каналы. Они не только активно оправдывали украинские террористические атаки, но и распространяли фейки, призванные посеять панику.

Массово распространялся вброс о том, что сотрудникам склада в Электростали якобы мешали эвакуироваться. При этом все ссылались на публикации телеграм-канала "Пост-" и латвийского русскоязычного телеграм-канала "Важные истории", учредитель которого — IStories fonds — признан нежелательной организацией в России и также внесен в реестр СМИ-иноагентов.

Анонимный телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ пошел еще дальше и растиражировал фейк со ссылкой на некий источник на месте событий о том, что власти пытаются скрыть реальное число погибших и на самом деле их счет идет на десятки. На деле же в результате ударов в Электростали и Котовске погибли восемь человек, около 65 пострадавших остаются в больницах, еще 29 человек обратились за амбулаторной помощью.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВ пункте выдачи заказов Wildberries
В пункте выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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В пункте выдачи заказов Wildberries
Активно разгонялись и сообщения о том, что продавцы якобы не получат компенсацию. Поучаствовали в кампании и западные СМИ. В частности, Deutsche Welle* утверждала это на основе обновленного договора платформы с селлерами, в который добавился пункт о том, что WB не несет ответственности за последствия ударов военной техники и летательных аппаратов. При этом издание проигнорировало заявление Татьяны Ким, что, несмотря на отсутствие обязательств со стороны Wildberries, компания все равно прорабатывает механизм компенсаций и других мер поддержки.

Всесторонняя поддержка

В Wildberries неоднократно опровергали эти фейки. Там подчеркнули, что аварийная автоматика и система контроля доступа сработали своевременно, а все выходы открылись сразу же — сотрудники склада эвакуировались беспрепятственно.

Глава компании Татьяна Ким заверила: всем пострадавшим окажут необходимую помощь. Семьи погибших получат по два миллиона рублей, тяжелораненые — по миллиону.

Предусмотрены выплаты и селлерам.

"Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки", — заявила Ким в день атаки.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОснователь Wildberries, глава RWB Татьяна Ким
Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким выступает на пленарной сессии Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким
И уже в ночь на воскресенье перечислила конкретные решения: "Мы вводим следующие меры: скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также стопроцентную скидку на транзитные поставки в региональные склады".

Суммы выплат определят вскоре после оценки ущерба.

Элемент войны

"Цель таких фейков — дестабилизация внутренней обстановки. Это комплексный подход Украины, когда любой удар сопровождается широким информационным освещением по всем каналам, чтобы вызвать недовольство населения и посеять смуту. Киев в этом случае опирается на западные ресурсы. Взять, к примеру, иноагентов, которые настроены оппозиционно к российской власти, и для них чем хуже ситуация, тем лучше", — поясняет эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.

Организаторы вбросов рассчитывают, что сработает эффект массовости: "Создается искусственный ажиотаж, связанный с тем, что якобы ничего не работает, потому что нарушены логистические и финансовые цепочки".
© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
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Работа за ноутбуком
"И мы получаем лавинообразную тенденцию, связанную с массовым недовольством, пускай это даже зачастую людей напрямую не будет касаться", — добавляет эксперт.

И это не первый случай, когда противники пытаются использовать сочетание ударов с медийной кампанией против России.

"Это часть войны, которая идет по всем фронтам. У нас давняя история таких вбросов. Это было и во время войны с Наполеоном, и в Крымскую войну, и в Смутное время. Это один из старейших элементов войны против страны: для того, чтобы подавить волю к сопротивлению, чтобы создать панику, а в идеале — чтобы спровоцировать внутренний бунт. Чтобы настроить население против власти, создать внутренний конфликт", — отмечает профессор МГЛУ Роман Силантьев.

Еще одна цель — нанести удар по бизнесу. Ведь, как отмечает эксперт, на Wildberries завязаны многие средние и малые предприниматели. Расчет на то, чтобы среди них началась паника. Однако, подчеркивает Силантьев, сейчас, в отличие от прошлых столетий, есть возможность быстро проверять информацию.
В пункте выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Песков назвал ситуацию для Wildberries после атаки ВСУ непростой
Вчера, 13:21
* Организация, выполняющая функции иностранного агента, признана нежелательной в России.
 
Татьяна Ким (Бакальчук)Вайлдберриз (Wildberries)УкраинаКиевРоссияВ мире
 
 
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