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Латина в Москве: карнавал, кино, танго и манго. Вход на фестиваль свободный - РИА Новости, 21.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:45 21.07.2026 (обновлено: 14:01 21.07.2026)
Латина в Москве: карнавал, кино, танго и манго. Вход на фестиваль свободный

В Москве открылся V Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФестиваль латиноамериканской и карибской культуры
Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Москва никогда не была так близка к Карибскому морю. С 18 по 26 июля сад "Эрмитаж", Библиотека иностранной литературы и кинотеатр "Иллюзион" превратятся в островки жаркой Латинской Америки. Здесь зазвучат страстные ритмы танго, сальсы и самбы, воздух наполнится ароматами экзотических фруктов и свежей выпечки, а улицы расцветут миллионами красок национальных костюмов. Девять музыкальных вечеров, десятки мастер-классов, лекции послов и 14 фильмов из 11 стран. Пятый Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна вновь доказывает: между Москвой и далеким континентом нет преград, когда речь идет о музыке, танцах и искренней радости. Вход на все свободный — и это приглашение нельзя пропустить, если вы хотите увидеть столицу совершенно иной. О самых ярких событиях фестиваля — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Москве открылся V Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Его организовали Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей и Московский центр международного сотрудничества при поддержке посольств стран региона. В программе — музыка, танцы, кино, гастрономия, лекции, творческие мастер-классы и семейные мероприятия. Вход свободный, однако на некоторые события требуется предварительная регистрация.

Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры

В Москве открылся V Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Его организовали Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей и Московский центр международного сотрудничества при поддержке посольств стран региона. В программе — музыка, танцы, кино, гастрономия, лекции, творческие мастер-классы и семейные мероприятия. Вход свободный, однако на некоторые события требуется предварительная регистрация.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Торжественная церемония открытия состоялась 18 июля на Главной сцене сада "Эрмитаж". В ней приняли участие представители Правительства Москвы и дипломатических миссий стран Латинской Америки. Сад стал центральной площадкой фестиваля: 18 и 19 июля здесь прошли концерты, выступления с танцевальными и вокальными номерами, показы национальных костюмов и тематические программы посольств.

Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры

Торжественная церемония открытия состоялась 18 июля на Главной сцене сада "Эрмитаж". В ней приняли участие представители Правительства Москвы и дипломатических миссий стран Латинской Америки. Сад стал центральной площадкой фестиваля: 18 и 19 июля здесь прошли концерты, выступления с танцевальными и вокальными номерами, показы национальных костюмов и тематические программы посольств.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В музыкальной программе прозвучали кумбия и бачата в исполнении никарагуанской группы El Ardo, кубинские композиции от Hot Havana Orchestra и произведения бразильского мультиинструменталиста Рикардо Родригеса. На сцену также вышли коллективы и артисты из Парагвая, Мексики и Эквадора.

Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры

В музыкальной программе прозвучали кумбия и бачата в исполнении никарагуанской группы El Ardo, кубинские композиции от Hot Havana Orchestra и произведения бразильского мультиинструменталиста Рикардо Родригеса. На сцену также вышли коллективы и артисты из Парагвая, Мексики и Эквадора.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Певица Фантине представила специальную программу из доминиканского репертуара. Tangovsky Project исполнил аргентинское танго и произведения Карлоса Гарделя и Астора Пьяццоллы. Колумбийская группа "Маримбеа" познакомила публику с традицией музыки на маримбе, песнями и танцами, включенными в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Певица Fantine (Фантине Притула) выступает на фестивале латиноамериканской и карибской культуры в саду Эрмитаж в Москве

Певица Фантине представила специальную программу из доминиканского репертуара. Tangovsky Project исполнил аргентинское танго и произведения Карлоса Гарделя и Астора Пьяццоллы. Колумбийская группа "Маримбеа" познакомила публику с традицией музыки на маримбе, песнями и танцами, включенными в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Танцевальные школы провели открытые занятия по сальсе, бачате, реггетону, меренге, зумбе, кумбии, аргентинскому танго и парагвайской польке. Вечером 18 июля фестивальная программа завершилась латиноамериканской вечеринкой "Где культуры танцуют вместе".

Участница фестиваля латиноамериканской и карибской культуры в саду Эрмитаж в Москве

Танцевальные школы провели открытые занятия по сальсе, бачате, реггетону, меренге, зумбе, кумбии, аргентинскому танго и парагвайской польке. Вечером 18 июля фестивальная программа завершилась латиноамериканской вечеринкой "Где культуры танцуют вместе".

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Лекторий фестиваля посвящен истории, традициям и современной культуре стран региона. В программе — встречи с послами и дипломатами, рассказы о Парагвае, Эль-Сальвадоре, Доминиканской Республике и Никарагуа, викторина Русского географического общества, интерактивные уроки португальского языка и мастер-класс "Бразилия за 40 минут".

Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры

Лекторий фестиваля посвящен истории, традициям и современной культуре стран региона. В программе — встречи с послами и дипломатами, рассказы о Парагвае, Эль-Сальвадоре, Доминиканской Республике и Никарагуа, викторина Русского географического общества, интерактивные уроки португальского языка и мастер-класс "Бразилия за 40 минут".

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Гости фестиваля могли расписать виниловые пластинки, экосумки и панамы, создать украшения в кубинском стиле и ловцы снов. На часть мастер-классов требовалась запись на площадке, число участников было ограничено.

Участница фестиваля латиноамериканской и карибской культуры в саду Эрмитаж в Москве

Гости фестиваля могли расписать виниловые пластинки, экосумки и панамы, создать украшения в кубинском стиле и ловцы снов. На часть мастер-классов требовалась запись на площадке, число участников было ограничено.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В зоне "Латина Маркет" были представлены маски, сомбреро, веера, украшения, специи, чай, какао и другие товары из стран региона. Посольства Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Доминиканской Республики, Колумбии, Парагвая, Перу и Эквадора подготовили собственные культурные и гастрономические программы.

Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры

В зоне "Латина Маркет" были представлены маски, сомбреро, веера, украшения, специи, чай, какао и другие товары из стран региона. Посольства Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Доминиканской Республики, Колумбии, Парагвая, Перу и Эквадора подготовили собственные культурные и гастрономические программы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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8 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Для детей подготовили квест "Ковбойское ранчо", анимационные программы по мотивам мультфильмов "Энканто" и "Тайна Коко", аквагрим и показательные выступления по футбольному фристайлу.

Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры

Для детей подготовили квест "Ковбойское ранчо", анимационные программы по мотивам мультфильмов "Энканто" и "Тайна Коко", аквагрим и показательные выступления по футбольному фристайлу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

На фестивальном фуд-корте можно было попробовать севиче, буррито, фахитос, эмпанадас, текеньос, бразильскую кошинью и другие блюда региона. В меню также вошли латиноамериканские напитки, кофе, какао, шоколад из Венесуэлы и Эквадора и тропические фрукты.

Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры

На фестивальном фуд-корте можно было попробовать севиче, буррито, фахитос, эмпанадас, текеньос, бразильскую кошинью и другие блюда региона. В меню также вошли латиноамериканские напитки, кофе, какао, шоколад из Венесуэлы и Эквадора и тропические фрукты.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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10 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

С 21 по 26 июля пройдет Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Показы организованы в кинотеатре "Иллюзион" и Инженерном корпусе Третьяковской галереи.

Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры

С 21 по 26 июля пройдет Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Показы организованы в кинотеатре "Иллюзион" и Инженерном корпусе Третьяковской галереи.

© РИА Новости / Илья Питалев
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11 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В программу вошли 14 фильмов из 11 стран. Парагвай участвует в фестивале впервые. Картины рассказывают о семейных отношениях, исторической памяти, социальных переменах и культурном многообразии региона. На большинство сеансов требуется предварительная регистрация.

Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры

В программу вошли 14 фильмов из 11 стран. Парагвай участвует в фестивале впервые. Картины рассказывают о семейных отношениях, исторической памяти, социальных переменах и культурном многообразии региона. На большинство сеансов требуется предварительная регистрация.

© РИА Новости / Илья Питалев
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12 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Отдельное событие фестиваля, посвященное Доминиканской Республике и Колониальному городу Санто-Доминго, внесенному в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, прошло 18 июля в саду "Эрмитаж".

В этом году к фестивалю впервые присоединился Московский зоопарк. Здесь открылись тематические фотовыставки, посвященные природному наследию Колумбии и Парагвая. В экспозиции представлены работы фотографов из этих стран. Выставочные проекты будут работать до конца августа.

Участница фестиваля латиноамериканской и карибской культуры в саду Эрмитаж в Москве

Отдельное событие фестиваля, посвященное Доминиканской Республике и Колониальному городу Санто-Доминго, внесенному в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, прошло 18 июля в саду "Эрмитаж".

В этом году к фестивалю впервые присоединился Московский зоопарк. Здесь открылись тематические фотовыставки, посвященные природному наследию Колумбии и Парагвая. В экспозиции представлены работы фотографов из этих стран. Выставочные проекты будут работать до конца августа.

© РИА Новости / Илья Питалев
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13 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Фестиваль объединяет десятки событий на разных площадках Москвы и знакомит публику с культурой, кухней, музыкой, кинематографом и традициями стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Программа продлится до 26 июля.

Участницы из Эквадора выступают на фестивале латиноамериканской и карибской культуры в саду Эрмитаж в Москве

Фестиваль объединяет десятки событий на разных площадках Москвы и знакомит публику с культурой, кухней, музыкой, кинематографом и традициями стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Программа продлится до 26 июля.

© РИА Новости / Илья Питалев
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14 из 14
 
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