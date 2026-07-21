Экс-глава минобороны Украины Федоров метит на президентский пост, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Федоров может рассматривать возможность баллотироваться на президентский пост, пишет британская газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в военных кругах.
- Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова, что вызвало протесты по всей стране.
- Федоров заявил, что причиной его ухода стал затяжной конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров может рассматривать возможность баллотироваться на президентский пост, пишет британская газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в военных кругах.
На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова, чей уход вызвал протесты по всей стране. Сам Федоров заявил, что причиной ухода стал затяжной конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. На брифинге в четверг Федоров призвал депутатов Рады проявить твердость и прямо рассказать о беспорядке в ВСУ, в частности о коррупции и проблемах с ротацией подразделений.
"Один высокопоставленный источник в военных кругах заявил, что поведение Федорова похоже на "предвыборную кампанию" на президентский пост, на который, как подозревают некоторые, он претендует", - пишет издание.
Ранее политолог, общественный деятель, член Совета движения "Другая Украина" Василий Вакаров заявил РИА Новости, что причины смены министра обороны Михаила Федорова в новом правительстве Украины являются его растущий рейтинг и большие финансовые средства, которые аккумулированы под него его лоббистами. По мнению эксперта, Федоров имеет большие амбиции, в Киеве уже шли разговоры, что он может возглавить следующее правительство и далее, в случае выборов президента, стать кандидатом, именно это является основной угрозой для Владимира Зеленского.