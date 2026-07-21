Экс-глава минобороны Украины Федоров метит на президентский пост, пишут СМИ

"Один высокопоставленный источник в военных кругах заявил, что поведение Федорова похоже на "предвыборную кампанию" на президентский пост, на который, как подозревают некоторые, он претендует", - пишет издание.

Ранее политолог, общественный деятель, член Совета движения "Другая Украина" Василий Вакаров заявил РИА Новости, что причины смены министра обороны Михаила Федорова в новом правительстве Украины являются его растущий рейтинг и большие финансовые средства, которые аккумулированы под него его лоббистами. По мнению эксперта, Федоров имеет большие амбиции, в Киеве уже шли разговоры, что он может возглавить следующее правительство и далее, в случае выборов президента, стать кандидатом, именно это является основной угрозой для Владимира Зеленского.