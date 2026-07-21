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Экс-глава минобороны Украины Федоров метит на президентский пост, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2026
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12:32 21.07.2026
Экс-глава минобороны Украины Федоров метит на президентский пост, пишут СМИ

Times: Федоров может баллотироваться на пост президента Украины

© AP Photo / Dan BashakovМихаил Федоров во время брифинга в Киеве
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Федоров может рассматривать возможность баллотироваться на президентский пост, пишет британская газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в военных кругах.
  • Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова, что вызвало протесты по всей стране.
  • Федоров заявил, что причиной его ухода стал затяжной конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров может рассматривать возможность баллотироваться на президентский пост, пишет британская газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в военных кругах.
На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова, чей уход вызвал протесты по всей стране. Сам Федоров заявил, что причиной ухода стал затяжной конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. На брифинге в четверг Федоров призвал депутатов Рады проявить твердость и прямо рассказать о беспорядке в ВСУ, в частности о коррупции и проблемах с ротацией подразделений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
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"Один высокопоставленный источник в военных кругах заявил, что поведение Федорова похоже на "предвыборную кампанию" на президентский пост, на который, как подозревают некоторые, он претендует", - пишет издание.
Ранее политолог, общественный деятель, член Совета движения "Другая Украина" Василий Вакаров заявил РИА Новости, что причины смены министра обороны Михаила Федорова в новом правительстве Украины являются его растущий рейтинг и большие финансовые средства, которые аккумулированы под него его лоббистами. По мнению эксперта, Федоров имеет большие амбиции, в Киеве уже шли разговоры, что он может возглавить следующее правительство и далее, в случае выборов президента, стать кандидатом, именно это является основной угрозой для Владимира Зеленского.
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