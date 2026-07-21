ФАС возбудила 15 дел против участников топливного рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ ФАС совместно с территориальными органами возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов.

Ведомство выдало 38 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила 15 дел против нефтяных компаний.

"ФАС России совместно с территориальными органами возбуждены в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 15 дел, выдано 38 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства", — говорится в сообщении ведомства.

В июне служба выявила признаки картеля из трех трейдеров на торгах нефтепродуктами, а в июле — нарушения антимонопольного законодательства в регионах.

Кроме того, ФАС анализирует цены в сегменте мелкого оптового сбыта. Это относится к поставкам независимым АЗС и аграриям.

Так, в Удмуртии ООО "Петросервис" изменила стоимость дизеля для сельхозпроизводителей. Региональное управление ведомства направило фирме предупреждение.