ФАС возбудила 15 дел против участников топливного рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФАС совместно с территориальными органами возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов.
- Ведомство выдало 38 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила 15 дел против нефтяных компаний.
"ФАС России совместно с территориальными органами возбуждены в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 15 дел, выдано 38 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства", — говорится в сообщении ведомства.
В июне служба выявила признаки картеля из трех трейдеров на торгах нефтепродуктами, а в июле — нарушения антимонопольного законодательства в регионах.
Кроме того, ФАС анализирует цены в сегменте мелкого оптового сбыта. Это относится к поставкам независимым АЗС и аграриям.
Так, в Удмуртии ООО "Петросервис" изменила стоимость дизеля для сельхозпроизводителей. Региональное управление ведомства направило фирме предупреждение.
Также аграрные фирмы из Липецкой, Новосибирской областей и Коми пожаловались в ФАС на стоимость дизельного топлива. Служба отметила, что территориальные органы контролируют ситуацию.