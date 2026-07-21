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ФАС возбудила 15 дел против участников топливного рынка - РИА Новости, 21.07.2026
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12:11 21.07.2026 (обновлено: 13:17 21.07.2026)
ФАС возбудила 15 дел против участников топливного рынка

ФАС возбудила 15 дел против участников нефтяного рынка

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота АЗС в Москве
Работа АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Работа АЗС в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС совместно с территориальными органами возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов.
  • Ведомство выдало 38 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила 15 дел против нефтяных компаний.
"ФАС России совместно с территориальными органами возбуждены в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 15 дел, выдано 38 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства", — говорится в сообщении ведомства.
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В июне служба выявила признаки картеля из трех трейдеров на торгах нефтепродуктами, а в июле — нарушения антимонопольного законодательства в регионах.
Кроме того, ФАС анализирует цены в сегменте мелкого оптового сбыта. Это относится к поставкам независимым АЗС и аграриям.
Так, в Удмуртии ООО "Петросервис" изменила стоимость дизеля для сельхозпроизводителей. Региональное управление ведомства направило фирме предупреждение.
Также аграрные фирмы из Липецкой, Новосибирской областей и Коми пожаловались в ФАС на стоимость дизельного топлива. Служба отметила, что территориальные органы контролируют ситуацию.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Новосибирская областьРеспублика КомиУФАС
 
 
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