В больнице в Ейске остается один пострадавший при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА в Ейском районе Кубани пострадали три человека, их госпитализировали.
- На данный момент один человек остается в больнице Ейска, двоих других уже выписали.
КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Один человек остается в больнице Ейска после атаки БПЛА на Ейский район Кубани в понедельник, двое других выписаны, сообщили РИА Новости в оперштабе Краснодарского края.
"В больнице Ейска один человек остается, остальных выписали", - сказал собеседник агентства.
Оперативный штаб региона в понедельник сообщал, что из-за падения обломков БПЛА в Ейском районе Кубани пострадали три человека, их госпитализировали.