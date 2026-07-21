Рейтинг@Mail.ru
В больнице в Ейске остается один пострадавший при атаке БПЛА - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 21.07.2026 (обновлено: 12:05 21.07.2026)
В больнице в Ейске остается один пострадавший при атаке БПЛА

В больнице в Ейске остается один пострадавший при атаке БПЛА, двое выписаны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА в Ейском районе Кубани пострадали три человека, их госпитализировали.
  • На данный момент один человек остается в больнице Ейска, двоих других уже выписали.
КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Один человек остается в больнице Ейска после атаки БПЛА на Ейский район Кубани в понедельник, двое других выписаны, сообщили РИА Новости в оперштабе Краснодарского края.
"В больнице Ейска один человек остается, остальных выписали", - сказал собеседник агентства.
Оперативный штаб региона в понедельник сообщал, что из-за падения обломков БПЛА в Ейском районе Кубани пострадали три человека, их госпитализировали.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
В Херсонской области из-за атаки ВСУ погибла женщина
Вчера, 11:33
 
ЕйскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала