Глава AmCham Роберт Эйджи: русские и американцы соскучились друг по другу

Российский рынок был и остается привлекательным для западных компаний: он большой, стабильный и быстрорастущий, заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. В интервью РИА Новости он рассказал, как американские компании страдают от антироссийских санкций, почему пока не могут вернуться в РФ и с кем президент США Дональд Трамп приедет в Москву. Беседу вел Серго Кухианидзе.

— Роберт, когда ваши друзья в Америке спрашивают, ну как там тебе живется в России, что отвечаете?

— Говорю, что все окей, что американский бизнес в России продолжает успешно работать, что мы не чувствуем никакой дискриминации, хотя западные компании и относятся сейчас к недружественным юрисдикциям.

У нас, несмотря ни на что, очень хорошие отношения с коллегами, с деловым сообществом России, с российским правительством. Мы постоянно на связи, часто встречаемся, все, что нужно, обсуждаем. Когда у нас возникают какие-то вопросы, проблемы, приезжаем с ними в те или иные министерства, где нас слушают, дают советы, поддерживают.

— Правда ли, что европейский бизнес вам сейчас крепко завидует, поскольку американских компаний сегодня в России больше, чем каких-либо других западных?

— Я бы так не сказал. Дело в том, что лишь компании некоторых западных стран полностью, с концами, как говорится, ушли из России после февраля 2022 года. Финские, допустим, и британские. Итальянские же компании, французские, немецкие по-прежнему тут. Правда в том, что страну действительно покинули крупные, знаковые западные компании, такие, например, как Siemens, BMW, Mercedes. Но основу немецкого — как и итальянского, французского — бизнеса в России всегда составляли не они, а представители малого и среднего предпринимательства, львиная доля которых продолжает трудиться в РФ. Что касается американских компаний, то лишь порядка 17% из них ушли. Причины на то у каждой были свои. Одни это сделали под давлением правительства, другим работать не позволили вводимые санкции, третьи, хотя и остались, были вынуждены передать активы российскому менеджменту.

— То есть по своей воле никто не ушел?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Сразу после начала СВО среди западного бизнеса в России была, откровенно говоря, некая растерянность, определенная паника. Находясь в таком возбужденном состоянии, возможно, кто-то и принял тогда решение уйти из страны на сильных эмоциях. Мы в AmCham, кстати, не паниковали, наоборот, старались всех убедить не принимать поспешных решений, сохранять трезвость.

Другое дело, что уходить из России никто, конечно, не хотел. Это и понятно. Ведь российский рынок был и остается привлекательным для западных компаний. Он большой, стабильный и быстрорастущий. Плюс отсюда открываются прекрасные перспективы для завязывания связей с близлежащими странами Центральной и Средней Азии. Вот почему для американских компаний всегда было так важно локализовывать в России производства, строить в вашей стране заводы и фабрики. У одной из наших компаний, например, в РФ сегодня 12 собственных предприятий, разбросанных по разным регионам.

— Чем заняты оставшиеся в России американские компании?

— Главным образом производством FMCG — fast-moving consumer goods — товаров повседневного спроса. Это продукты питания, фарма, медицинское оборудование, шампуни и так далее. Добавлю, что на предприятиях американских компаний в РФ сейчас трудятся десятки тысяч граждан России. Только на одном из них, знаю, работает более семи с половиной тысяч человек.

— Что это за предприятие?

— Только давайте без названий, хорошо? Понимаете, большинство западных компаний предпочитает сегодня по известным причинам работать в России в тихом режиме, не светиться.

— А не хотят ли возвратиться в Россию компании, которые назвать можно: Coca-Cola, McDonald's, например, или это уже невозможно?

— Я бы не сказал, что это невозможно, скорее это очень сегодня сложно при всем их желании вернуться в Россию. Желание такое, к слову, есть и у многих американских компаний, с которыми я знаком, с руководителями которых поддерживаю контакты. Они хотят, но не могут. Все, естественно, упирается в многочисленные санкционные запреты.

AmCham, конечно, внимательно наблюдает за всем происходящим. Мы готовим разные документы, которые отправляем в Вашингтон, где говорим о важности отмены санкций против России, в частности, тех, которые запрещают инвестиции США в РФ, введенные еще при Байдене. Но основное условие любых в данном направлении подвижек — это окончание конфликта между Москвой и Киевом, которого все мы так ждем. Чтобы не быть голословным, приведу одну цифру. Из-за антироссийских санкций американский бизнес реально очень страдает, лишь за четыре минувших года он потерял около 200 миллиардов долларов.

— Вы нередко бываете в Вашингтоне, знаете ситуацию изнутри. Белый дом следит за тем, что происходит с американским бизнесом в России?

— Да, наша судьба Вашингтону не безразлична. Президент Дональд Трамп не раз выступал за необходимость налаживания торгово-экономических связей Соединенных Штатов с Россией, подчеркивая, что это фундамент наших отношений. Вот почему, повторю, главный приоритет Белого дома в российско-американских отношениях сегодня — урегулирование российско-украинского конфликта.

— В каких сферах США готовы сотрудничать с Россией?

— Их предостаточно, все сферы сразу и не перечислишь. Это и редкоземельные металлы, и космос, и Арктика, и IT-сфера, и атом. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, недавно правильно озвучил возможности российско-американского партнерства и в области авиации. Представляете, сколько американских бизнесменов приедут с Дональдом Трампом из Америки в Москву на подписание разных деловых соглашений?

— А Трамп собирается в Москву, когда?

— Думаю, как только завершится СВО. Ведь Владимир Путин еще во время встречи с президентом США на Аляске сделал ему такое приглашение.

— Даже в годы холодной войны не прекращались контакты между нашими странами в области культуры, искусства, спорта, по линии "народной дипломатии". Насколько это важно сегодня?

— Очень важно, и все эти контакты надо, безусловно, сейчас возрождать. Однако справедливости ради стоит признать, что в нынешней непростой ситуации вряд ли на этом пути мгновенно возможны какие-то большие прорывы — гастроли известных театров, организация концертов популярных исполнителей, проведение крупных выставок. Начинать, считаю, нужно с самого малого. Например, с хоккея. За то время, что в Белом доме сидел Байден, между нашими странами вообще не было никаких контактов на человеческом уровне. Он делал все возможное, чтобы рассорить нас. Очень хочется верить, что эти времена прошли.