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В Эстонии заявили об угрозе внутренней безопасности страны - РИА Новости, 21.07.2026
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10:11 21.07.2026
В Эстонии заявили об угрозе внутренней безопасности страны

Виймсалу назвала рост неплатежеспособности угрозой безопасности Эстонии

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Эстонии стремительно растет неплатежеспособность предприятий и частных лиц, что может представлять угрозу внутренней безопасности государства, заявила глава Службы по делам о неплатежеспособности Сигне Виймсалу.
  • За первые шесть месяцев 2025 года кредиторы не получили более 50 миллионов евро от 126 предприятий, не имеющих имущества.
  • Латентная неплатежеспособность в предпринимательском секторе Эстонии оценивается примерно в 18 миллиардов евро.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В Эстонии стремительно растет неплатежеспособность предприятий и частных лиц, это может представлять угрозу внутренней безопасности государства, заявила глава Службы по делам о неплатежеспособности Сигне Виймсалу премьер-министру Кристену Михалу.
"Масштабная неплатежеспособность может вызвать экономическую, социальную и институциональную нестабильность и представлять угрозу внутренней безопасности Эстонии", - написала Виймсалу в своем обращении к Михалу, выдержки из ее письма приводит телерадиокомпания ERR.
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В письме она отметила, что в первые шесть месяцев этого года из-за не имеющих имущества 126 неплатежеспособных предприятий кредиторы не получили более 50 миллионов евро. За весь прошлый год было 192 таких предприятий, а кредиторы не получили почти 74 миллионов евро. Это на 52% больше, чем годом ранее.
"В 2025 году Касса по безработице выплатила работникам не имеющих имущества предприятий компенсации на сумму более одного миллиона евро, но законы не позволяют Кассе по безработице взыскать эти средства с руководителей, допустивших серьезные ошибки в управлении фирмой", - отметила Виймсалу.
В обращении также говорится о том, что в настоящее время на одну неплатежеспособную, не имеющую имущества фирму приходится около 400 тысяч евро невыплаченных кредиторам средств. Три года назад эта сумма составляла менее 100 тысяч евро. При этом в большинстве случаев кредиторам так и не удается вернуть свои деньги.
По оценке Службы по делам о неплатежеспособности латентная неплатежеспособность в предпринимательском секторе Эстонии составляет примерно 18 миллиардов евро.
Виймсалу предупредила, что неплатежеспособность может привести к росту социального неравенства, преступности, нарушениям в работе важных предприятий, нестабильности финансовой системы, увеличению риска внешнего влияния и снижению доверия к государственным институтам.
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