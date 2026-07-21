Глава МИД Польши пригрозил Украине блокированием ее вступления в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил Украине блокированием ее вступления в Евросоюз.

Для вступления Украины в ЕС необходимо единогласное одобрение всех стран-членов, включая Польшу.

Украина должна убедить Польшу в том, что она будет соответствовать европейским стандартам, в том числе в вопросах исторической памяти.

ВАРШАВА, 21 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил Украине блокированием ее вступления в Евросоюз.

Он добавил, что даже голосования в Брюсселе еще не означают вступления какой-либо страны в ЕС, а требует ратификации всеми странами-членами.

"Трактат должен быть еще ратифицирован парламентом и главой государства. Так что это Украина должна убедить нас, что будет такой европейской страной, которая понимает, что ни один народ не является ни в чем невиноватым и должен как-то с этим разобраться... Украина должна серьезно отнестись к тому, что коллаборация с нацистским режимом и дивизией "Галичина" не пройдет", - сказал глава польского МИД.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.