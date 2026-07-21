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Глава МИД Польши пригрозил Украине блокированием ее вступления в ЕС - РИА Новости, 21.07.2026
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22:03 21.07.2026
Глава МИД Польши пригрозил Украине блокированием ее вступления в ЕС

Глава МИД Польши Сикорский пригрозил Украине блокированием ее вступления в ЕС

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил Украине блокированием ее вступления в Евросоюз.
  • Для вступления Украины в ЕС необходимо единогласное одобрение всех стран-членов, включая Польшу.
  • Украина должна убедить Польшу в том, что она будет соответствовать европейским стандартам, в том числе в вопросах исторической памяти.
ВАРШАВА, 21 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил Украине блокированием ее вступления в Евросоюз.
"Украине необходимо, чтобы Польша проголосовала в пятидесяти разных голосованиях. Необходимо единогласность прежде, чем Украина станет членом (Евросоюза – ред.)", - заявил Сикорский в эфире телеканала TVN.
Он добавил, что даже голосования в Брюсселе еще не означают вступления какой-либо страны в ЕС, а требует ратификации всеми странами-членами.
"Трактат должен быть еще ратифицирован парламентом и главой государства. Так что это Украина должна убедить нас, что будет такой европейской страной, которая понимает, что ни один народ не является ни в чем невиноватым и должен как-то с этим разобраться... Украина должна серьезно отнестись к тому, что коллаборация с нацистским режимом и дивизией "Галичина" не пройдет", - сказал глава польского МИД.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.

* Террористические организации, запрещены в России.
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В миреУкраинаПольшаВаршаваРадослав СикорскийВладимир ЗеленскийЕвросоюзВооруженные силы УкраиныВолынская резня
 
 
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