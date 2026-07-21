В ФРГ указали на возможную причастность Киева к подрыву "Северных потоков"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура ФРГ указывает на возможную причастность государственных структур Украины к подрыву «Северных потоков».
- Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года.
- Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии после взрывов на газопроводах.
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Обвинительное заключение прокуратуры ФРГ содержит указания на возможную причастность госструктур Украины к подрыву "Северных потоков", сообщил германский телеканал NTV.
Уточняется, что об этом говорится в обвинительном заключении Федеральной прокуратуры Германии, полный текст которого оказался в распоряжении журнала Stern.
"Документ содержит несколько указаний на возможную причастность государственных структур Украины к подрыву газопроводов "Северный поток", - сообщил телеканал.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.