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Мерц подтвердил проведение заседания фракции ХДС/ХСС - РИА Новости, 21.07.2026
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17:39 21.07.2026
Мерц подтвердил проведение заседания фракции ХДС/ХСС

Мерц подтвердил проведение внеочередного заседания фракции ХДС/ХСС

© REUTERS / Yves HermanКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На следующей неделе в бундестаге состоится внеочередное заседание фракции ХДС/ХСС для избрания нового руководителя.
  • Мерц сообщил о продолжающихся консультациях по кандидатуре нового руководителя парламентской фракции.
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил информацию о проведении на следующей неделе в бундестаге внеочередного заседания фракции ХДС/ХСС по вопросу избрания нового руководителя после ухода с этого поста Йенса Шпана.
Издание Politico сообщило во вторник, что депутатов от ХДС/ХСС попросили прервать летний отпуск для предстоящего избрания нового руководителя фракции в бундестаге.
"В следующую среду мы проведем избрание здесь, в Берлине, в рамках внеочередного заседания фракций бундестага, и мы с председателем партии ХСС договорились в ближайшее время представить соответствующее предложение (по кандидатуре - ред.) фракции", - заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине.
Канцлер добавил, что в настоящий момент внутри ХДС/ХСС продолжаются активные консультации по кандидатуре нового руководителя парламентской фракции.
Шпан сообщил 18 июля об отставке с поста главы фракции на фоне скандала с суррогатным материнством. Он и его супруг* завели ребенка от суррогатной матери в США, тогда как в Германии это запрещено. В ФРГ Шпана обвинили в двойной морали, так как ранее он критиковал такой способ деторождения.
Мерц, в свою очередь, не исключил ранее кадровых перестановок в немецком правительстве в связи с уходом Шпана. При этом он не подтвердил информацию о выдвижении главы ведомства канцлера Торстена Фрая в качестве наиболее вероятного претендента на должность нового руководителя фракции ХДС/ХСС.

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