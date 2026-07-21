Мерц подтвердил проведение заседания фракции ХДС/ХСС

Краткий пересказ от РИА ИИ На следующей неделе в бундестаге состоится внеочередное заседание фракции ХДС/ХСС для избрания нового руководителя.

Мерц сообщил о продолжающихся консультациях по кандидатуре нового руководителя парламентской фракции.

БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил информацию о проведении на следующей неделе в бундестаге внеочередного заседания фракции ХДС/ХСС по вопросу избрания нового руководителя после ухода с этого поста Йенса Шпана.

Издание Politico сообщило во вторник, что депутатов от ХДС/ХСС попросили прервать летний отпуск для предстоящего избрания нового руководителя фракции в бундестаге.

"В следующую среду мы проведем избрание здесь, в Берлине, в рамках внеочередного заседания фракций бундестага, и мы с председателем партии ХСС договорились в ближайшее время представить соответствующее предложение (по кандидатуре - ред.) фракции", - заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине.

Канцлер добавил, что в настоящий момент внутри ХДС/ХСС продолжаются активные консультации по кандидатуре нового руководителя парламентской фракции.

Шпан сообщил 18 июля об отставке с поста главы фракции на фоне скандала с суррогатным материнством. Он и его супруг* завели ребенка от суррогатной матери в США, тогда как в Германии это запрещено. В ФРГ Шпана обвинили в двойной морали, так как ранее он критиковал такой способ деторождения.