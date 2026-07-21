Мерц подтвердил проведение заседания фракции ХДС/ХСС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На следующей неделе в бундестаге состоится внеочередное заседание фракции ХДС/ХСС для избрания нового руководителя.
- Мерц сообщил о продолжающихся консультациях по кандидатуре нового руководителя парламентской фракции.
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил информацию о проведении на следующей неделе в бундестаге внеочередного заседания фракции ХДС/ХСС по вопросу избрания нового руководителя после ухода с этого поста Йенса Шпана.
"В следующую среду мы проведем избрание здесь, в Берлине, в рамках внеочередного заседания фракций бундестага, и мы с председателем партии ХСС договорились в ближайшее время представить соответствующее предложение (по кандидатуре - ред.) фракции", - заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине.
Канцлер добавил, что в настоящий момент внутри ХДС/ХСС продолжаются активные консультации по кандидатуре нового руководителя парламентской фракции.
Шпан сообщил 18 июля об отставке с поста главы фракции на фоне скандала с суррогатным материнством. Он и его супруг* завели ребенка от суррогатной матери в США, тогда как в Германии это запрещено. В ФРГ Шпана обвинили в двойной морали, так как ранее он критиковал такой способ деторождения.
Мерц, в свою очередь, не исключил ранее кадровых перестановок в немецком правительстве в связи с уходом Шпана. При этом он не подтвердил информацию о выдвижении главы ведомства канцлера Торстена Фрая в качестве наиболее вероятного претендента на должность нового руководителя фракции ХДС/ХСС.
* Запрещенное в России экстремистское движение
* Запрещенное в России экстремистское движение