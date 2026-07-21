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Партия Орбана заявила, что "Тиса" хочет ее юридически уничтожить - РИА Новости, 21.07.2026
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14:56 21.07.2026
Партия Орбана заявила, что "Тиса" хочет ее юридически уничтожить

Партия Орбана "Фидес" заявила, что "Тиса" хочет ее юридически уничтожить

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Виктор Орбан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оппозиционная партия «Фидес» обвиняет партию венгерского премьер-министра Петера Мадьяра «Тиса» в попытке своего юридического уничтожения.
  • По заявлению «Фидес», партия «Тиса» не смогла уничтожить ее политическими средствами.
БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Венгерская оппозиционная партия "Фидес", лидером которой является экс-премьер страны Виктор Орбан, заявила, что партия венгерского премьер-министра Петера Мадьяра "Тиса" пытается ее юридически уничтожить.
"План партии "Тиса" уничтожить "Фидес" и вместе с ней противодействие произволу политическими средствами провалился. Поэтому партия "Тиса" сейчас делает попытку уничтожить "Фидес" юридически", - говорится в заявлении партии в соцсети Facebook *.

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