Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оппозиционная партия «Фидес» обвиняет партию венгерского премьер-министра Петера Мадьяра «Тиса» в попытке своего юридического уничтожения.
- По заявлению «Фидес», партия «Тиса» не смогла уничтожить ее политическими средствами.
БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Венгерская оппозиционная партия "Фидес", лидером которой является экс-премьер страны Виктор Орбан, заявила, что партия венгерского премьер-министра Петера Мадьяра "Тиса" пытается ее юридически уничтожить.
"План партии "Тиса" уничтожить "Фидес" и вместе с ней противодействие произволу политическими средствами провалился. Поэтому партия "Тиса" сейчас делает попытку уничтожить "Фидес" юридически", - говорится в заявлении партии в соцсети Facebook *.
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