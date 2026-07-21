ЕР проверит обоснованность роста цен на проезд в транспорте

Краткий пересказ от РИА ИИ «Единая Россия» проведет проверку обоснованности роста цен на проезд в общественном транспорте.

Вопрос недопущения неоправданного роста цен будет включен в народную программу партии.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Единая Россия" проведет проверку обоснованности роста цен на проезд в общественном транспорте, заявил представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.

Он отметил, что из ряда регионов поступает информация о росте тарифов на общественный транспорт.

« "Необходимо проверить, является ли повышение цен экономически обоснованным", - приводят слова Поддубного на сайте партии.

Отмечается, что в работу по отслеживанию ситуации на местах включатся активисты партии.