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ЕР проверит обоснованность роста цен на проезд в транспорте - РИА Новости, 21.07.2026
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16:06 21.07.2026
ЕР проверит обоснованность роста цен на проезд в транспорте

"Единая Россия" проверит обоснованность роста тарифов на общественный транспорт

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПассажирка московского метрополитена производит бесконтактную оплату проезда с помощью телефона
Пассажирка московского метрополитена производит бесконтактную оплату проезда с помощью телефона - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Пассажирка московского метрополитена производит бесконтактную оплату проезда с помощью телефона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Единая Россия» проведет проверку обоснованности роста цен на проезд в общественном транспорте.
  • Вопрос недопущения неоправданного роста цен будет включен в народную программу партии.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Единая Россия" проведет проверку обоснованности роста цен на проезд в общественном транспорте, заявил представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.
Он отметил, что из ряда регионов поступает информация о росте тарифов на общественный транспорт.
«

"Необходимо проверить, является ли повышение цен экономически обоснованным", - приводят слова Поддубного на сайте партии.

Отмечается, что в работу по отслеживанию ситуации на местах включатся активисты партии.
"Вопрос недопущения неоправданного роста цен будет также включен в народную программу "Единой России", — цитируют в публикации Поддубного.
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