В детском лагере в Архангельской области произошла вспышка энтеровируса

МУРМАНСК, 21 июл - РИА Новости. Тринадцать детей и трое взрослых заразились энтеровирусной инфекцией в детском лагере в Архангельской области, сообщила региональная прокуратура.

"Прокуратурой Холмогорского района проводится проверка по факту вспышки энтеровирусной инфекции в Центре детского отдыха "Северный Артек", в результате которой пострадало 13 детей и трое взрослых", - говорится в сообщении .

Отмечается, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства происшествия, а также дана оценка эффективности мер, принятых администрацией детского лагеря по созданию безопасных условий для несовершеннолетних, своевременности и достаточности оказанной им медицинской помощи.