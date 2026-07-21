В детском лагере в Архангельской области произошла вспышка энтеровируса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В детском лагере «Северный Артек» в Архангельской области 13 детей и трое взрослых заразились энтеровирусной инфекцией.
- Прокуратура Холмогорского района проводит проверку по факту вспышки инфекции.
МУРМАНСК, 21 июл - РИА Новости. Тринадцать детей и трое взрослых заразились энтеровирусной инфекцией в детском лагере в Архангельской области, сообщила региональная прокуратура.
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"Прокуратурой Холмогорского района проводится проверка по факту вспышки энтеровирусной инфекции в Центре детского отдыха "Северный Артек", в результате которой пострадало 13 детей и трое взрослых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства происшествия, а также дана оценка эффективности мер, принятых администрацией детского лагеря по созданию безопасных условий для несовершеннолетних, своевременности и достаточности оказанной им медицинской помощи.