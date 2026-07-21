Рейтинг@Mail.ru
В детском лагере в Архангельской области произошла вспышка энтеровируса - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 21.07.2026 (обновлено: 20:21 21.07.2026)
В детском лагере в Архангельской области произошла вспышка энтеровируса

В Архангельской области 13 детей и 3 взрослых заразились энтеровирусом в лагере

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В детском лагере «Северный Артек» в Архангельской области 13 детей и трое взрослых заразились энтеровирусной инфекцией.
  • Прокуратура Холмогорского района проводит проверку по факту вспышки инфекции.
МУРМАНСК, 21 июл - РИА Новости. Тринадцать детей и трое взрослых заразились энтеровирусной инфекцией в детском лагере в Архангельской области, сообщила региональная прокуратура.
«

"Прокуратурой Холмогорского района проводится проверка по факту вспышки энтеровирусной инфекции в Центре детского отдыха "Северный Артек", в результате которой пострадало 13 детей и трое взрослых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства происшествия, а также дана оценка эффективности мер, принятых администрацией детского лагеря по созданию безопасных условий для несовершеннолетних, своевременности и достаточности оказанной им медицинской помощи.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Из лагеря в Тверской области госпитализировали более десяти детей
29 июня, 13:04
 
ПроисшествияАрхангельская областьХолмогорский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала