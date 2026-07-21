В Энгельсе полицейский спас младенца, запертого в машине

САРАТОВ, 21 июл - РИА Новости. Полицейский спас в Энгельсе Саратовской области грудного ребенка, который оказался заперт в жару в автомобиле, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео, размещенном в публикации, полицейский уточнил, что разбил переднее пассажирское стекло, чтобы разблокировать двери и спасти ребенка. Девочку достали из салона и вместе с матерью разместили в служебном автомобиле с включенным кондиционером.