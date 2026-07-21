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В Энгельсе полицейский спас младенца, запертого в машине - РИА Новости, 21.07.2026
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10:51 21.07.2026 (обновлено: 11:06 21.07.2026)
В Энгельсе полицейский спас младенца, запертого в машине

В Энгельсе полицейский спас запертого в машине в жару младенца

© Ирина Волк/MAXПолицейский спас в Энгельсе Саратовской области грудного ребенка, который оказался заперт в автомобиле
Полицейский спас в Энгельсе Саратовской области грудного ребенка, который оказался заперт в автомобиле - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Ирина Волк/MAX
Полицейский спас в Энгельсе Саратовской области грудного ребенка, который оказался заперт в автомобиле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полицейский в Энгельсе спас грудного ребенка, запертого в автомобиле.
  • Двери заблокировались, а ключ с брелоком сигнализации остался внутри салона.
  • Сотрудник полиции разбил переднее пассажирское стекло, чтобы разблокировать двери и спасти ребенка.
САРАТОВ, 21 июл - РИА Новости. Полицейский спас в Энгельсе Саратовской области грудного ребенка, который оказался заперт в жару в автомобиле, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, рядом с торговым комплексом в Энгельсе полицейский услышал крики о помощи женщины, семимесячная дочь которой оказалась заблокирована внутри автомобиля.
"На заднем сиденье в детском удерживающем устройстве находилась ее дочь. Водитель оставила ключ с брелоком сигнализации внутри салона, и спустя некоторое время двери автомашины заблокировались. В связи с жаркой погодой жизни малышки угрожала опасность. Сотрудник полиции, соблюдая необходимые меры предосторожности, вскрыл переднюю пассажирскую дверь иномарки", - рассказала подробности официальный представитель МВД в своем канале на платформе "Макс".
На видео, размещенном в публикации, полицейский уточнил, что разбил переднее пассажирское стекло, чтобы разблокировать двери и спасти ребенка. Девочку достали из салона и вместе с матерью разместили в служебном автомобиле с включенным кондиционером.
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ПроисшествияЭнгельсСаратовская областьИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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