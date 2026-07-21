В Энергодаре простились с убитым главным инженером ЗАЭС Яковлевым

Краткий пересказ от РИА ИИ В Энергодаре простились с главным инженером Запорожской АЭС Александром Яковлевым и водителем Дмитрием Филипповым, которые были убиты ударом дрона ВСУ.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина отметила, что похороны прошли без происшествий, несмотря на сложную ситуацию, и подчеркнула, что коллектив продолжит обеспечивать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. В Энергодаре простились с главным инженером Запорожской АЭС Александром Яковлевым и водителем Дмитрием Филипповым, которые были убиты ударом дрона ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Мы простились с нашими коллегами - главным инженером Александром Яковлевым и водителем Дмитрием Филипповым, убитыми киевским режимом 15 июля в результате атаки украинского беспилотника", - сказала Яшина.

Похороны, несмотря на сложную остановку, удалось провести без происшествий, добавила она.

"Для всего коллектива Запорожской АЭС это тяжелая, невосполнимая потеря... Мы сохраним светлую память о наших коллегах и продолжим делать все, ради чего они работали, - обеспечивать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС", - сказала Яшина.

Главный инженер Запорожской АЭС погиб 15 июля в Энергодаре в результате атаки украинского БПЛА на легковой автомобиль. Вместе с ним погиб водитель, пострадал работник станции.