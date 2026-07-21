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В Энергодаре простились с убитым главным инженером ЗАЭС Яковлевым - РИА Новости, 21.07.2026
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16:01 21.07.2026
В Энергодаре простились с убитым главным инженером ЗАЭС Яковлевым

В Энергодаре простились с главным инженером ЗАЭС Яковлевым и его водителем

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Энергодаре простились с главным инженером Запорожской АЭС Александром Яковлевым и водителем Дмитрием Филипповым, которые были убиты ударом дрона ВСУ.
  • Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина отметила, что похороны прошли без происшествий, несмотря на сложную ситуацию, и подчеркнула, что коллектив продолжит обеспечивать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. В Энергодаре простились с главным инженером Запорожской АЭС Александром Яковлевым и водителем Дмитрием Филипповым, которые были убиты ударом дрона ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Мы простились с нашими коллегами - главным инженером Александром Яковлевым и водителем Дмитрием Филипповым, убитыми киевским режимом 15 июля в результате атаки украинского беспилотника", - сказала Яшина.
Похороны, несмотря на сложную остановку, удалось провести без происшествий, добавила она.
"Для всего коллектива Запорожской АЭС это тяжелая, невосполнимая потеря... Мы сохраним светлую память о наших коллегах и продолжим делать все, ради чего они работали, - обеспечивать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС", - сказала Яшина.
Главный инженер Запорожской АЭС погиб 15 июля в Энергодаре в результате атаки украинского БПЛА на легковой автомобиль. Вместе с ним погиб водитель, пострадал работник станции.
СК России назвал удар целенаправленным терактом, создавшим угрозу безопасности тысяч мирных граждан. Правительство Запорожской области приняло решение представить Яковлева к государственной награде посмертно и оказать поддержку его семье.
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