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Херсонская область оказалась обесточенной - РИА Новости, 21.07.2026
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13:54 21.07.2026 (обновлено: 14:05 21.07.2026)
Херсонская область оказалась обесточенной

Херсонская область оказалась обесточенной из-за аварии

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области произошло технологическое нарушение в энергосистеме, из-за чего регион обесточен.
  • Аварию устраняют, электроснабжение планируют восстановить в кратчайшие сроки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Херсонская область обесточена из-за технологического нарушения в энергосистеме, аварию устраняют, сообщает пресс-служба компании "Херсонэнерго".
"В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область. Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки максимальному количеству абонентов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении канала компании на платформе "Макс".
В частности, из-за аварии обесточены 14 округов области.
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