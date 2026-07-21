В ЕС заявили о риске отключения Европы от американского ИИ

БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Вице-председатель Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен заявила, что Евросоюзу необходимо ускорить разработку собственных моделей искусственного интеллекта, иначе блок рискует оказаться зависимым от решений третьих стран, в частности от США, в сфере критически важных технологий, которые могут использоваться в качестве геополитического инструмента давления.