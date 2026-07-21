Рейтинг@Mail.ru
В ЕС заявили о риске отключения Европы от американского ИИ - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 21.07.2026
В ЕС заявили о риске отключения Европы от американского ИИ

Вице-председатель ЕК Вирккунен заявила о риске отключения от американского ИИ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен заявила, что Евросоюзу необходимо ускорить разработку собственных моделей искусственного интеллекта.
  • По словам Вирккунен, недавние ограничения США на экспорт передовых моделей искусственного интеллекта компании Anthropic показали, что доступ к таким технологиям может использоваться как геополитический инструмент.
  • Еврокомиссия планирует увеличить инвестиции в европейские разработки в сфере ИИ и одновременно ведет переговоры с Вашингтоном о сохранении доступа к наиболее мощным ИИ-моделям.
БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Вице-председатель Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен заявила, что Евросоюзу необходимо ускорить разработку собственных моделей искусственного интеллекта, иначе блок рискует оказаться зависимым от решений третьих стран, в частности от США, в сфере критически важных технологий, которые могут использоваться в качестве геополитического инструмента давления.
"Правительства, которые обладают возможностью отключить другие страны от доступа к моделям искусственного интеллекта, могут использовать это в собственных интересах", - заявила Вирккунен в интервью Financial Times.
По ее словам, недавние ограничения США на экспорт передовых моделей искусственного интеллекта компании Anthropic показали, что доступ к таким технологиям может использоваться как геополитический инструмент. При этом, Еврокомиссия одновременно ведет переговоры с Вашингтоном о сохранении доступа к наиболее мощным ИИ-моделям, но и планирует увеличить инвестиции в европейские разработки в этой сфере.
"Мы должны создавать собственный технологический суверенитет и не зависеть от третьих стран в этих критически важных технологиях", - сказала вице-председатель ЕК.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
В МИД высказались о попытках помешать странам развиваться в области ИИ
Вчера, 05:47
 
В миреСШАВашингтон (штат)Еврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала