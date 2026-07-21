В ЕС заявили о риске отключения Европы от американского ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен заявила, что Евросоюзу необходимо ускорить разработку собственных моделей искусственного интеллекта.
- По словам Вирккунен, недавние ограничения США на экспорт передовых моделей искусственного интеллекта компании Anthropic показали, что доступ к таким технологиям может использоваться как геополитический инструмент.
- Еврокомиссия планирует увеличить инвестиции в европейские разработки в сфере ИИ и одновременно ведет переговоры с Вашингтоном о сохранении доступа к наиболее мощным ИИ-моделям.
БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Вице-председатель Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен заявила, что Евросоюзу необходимо ускорить разработку собственных моделей искусственного интеллекта, иначе блок рискует оказаться зависимым от решений третьих стран, в частности от США, в сфере критически важных технологий, которые могут использоваться в качестве геополитического инструмента давления.
"Правительства, которые обладают возможностью отключить другие страны от доступа к моделям искусственного интеллекта, могут использовать это в собственных интересах", - заявила Вирккунен в интервью Financial Times.
По ее словам, недавние ограничения США на экспорт передовых моделей искусственного интеллекта компании Anthropic показали, что доступ к таким технологиям может использоваться как геополитический инструмент. При этом, Еврокомиссия одновременно ведет переговоры с Вашингтоном о сохранении доступа к наиболее мощным ИИ-моделям, но и планирует увеличить инвестиции в европейские разработки в этой сфере.
"Мы должны создавать собственный технологический суверенитет и не зависеть от третьих стран в этих критически важных технологиях", - сказала вице-председатель ЕК.