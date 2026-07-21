Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные Силы России вывели из строя газоперерабатывающую установку в Ефремовке Харьковской области.
- Удары были нанесены с помощью дронов «Герань-4 Сикер».
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вооруженные Силы России ударами "Гераней" вывели из строя газоперерабатывающую установку в Ефремовке Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
На опубликованных кадрах видно, как российские "Герань-4 Сикер" наносят удары по газоперерабатывающей установке в населенном пункте Ефремовка в Харьковской области, в результате чего она вышла из строя.