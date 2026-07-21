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Россия вывела из строя газоперерабатывающую установку в Харьковской области - РИА Новости, 21.07.2026
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23:42 21.07.2026 (обновлено: 23:43 21.07.2026)
Россия вывела из строя газоперерабатывающую установку в Харьковской области

ВС России ударили «Геранями» по газоперерабатывающей установке в Ефремовке

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань"
Дрон Герань - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные Силы России вывели из строя газоперерабатывающую установку в Ефремовке Харьковской области.
  • Удары были нанесены с помощью дронов «Герань-4 Сикер».
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вооруженные Силы России ударами "Гераней" вывели из строя газоперерабатывающую установку в Ефремовке Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
На опубликованных кадрах видно, как российские "Герань-4 Сикер" наносят удары по газоперерабатывающей установке в населенном пункте Ефремовка в Харьковской области, в результате чего она вышла из строя.
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