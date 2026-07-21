© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: благоустройство ипподрома в Москве готово более чем на треть

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Благоустройство Центрального московского ипподрома готово более чем на треть, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В Беговом районе столицы завершается комплексная реконструкция Центрального московского ипподрома – готовность проекта превышает 90%. Кроме того, на территории площадью свыше 20 гектаров ведется благоустройство – уже выполнено более трети запланированных работ", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Он уточнил, что там обустраивают пешеходные зоны, в том числе променад между главным корпусом и конным стадионом, а также зону отдыха с искусственным водоемом. При этом работы по укладке асфальта, устройству дорожек конного стадиона и размещению опор спортивного освещения выполнены уже на 75%.

Также у ипподрома высаживают более 3 тысяч деревьев и кустарников, включая сосны, ели, каштаны и остролистные клены. В том числе скаковую дорожку украсит живая изгородь из кизильника, протяженность которой составит 1,5 километра.

Кроме того, как добавляется в сообщении, почти 6,5 гектара займет газон.