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СМИ: неизвестные взломали страницу Марин Ле Пен в соцсети X - РИА Новости, 21.07.2026
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18:10 21.07.2026
СМИ: неизвестные взломали страницу Марин Ле Пен в соцсети X

RTL: неизвестные взломали страницу Марин Ле Пен в соцсети X

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Марин Ле Пен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неизвестные взломали страницу Марин Ле Пен, лидера французской партии "Национальное объединение".
  • В соцсети X на несколько минут появилась публикация о проекте $LEPEN по образу токена $TRUMP.
  • В публикации был указан перечень цифр, внешне напоминающий номер криптокошелька.
ПАРИЖ, 21 июл - РИА Новости. Неизвестные взломали страницу лидера парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая баллотируется в президенты на выборах 2027 года, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на источники в партии.
"Аккаунт Марин Ле Пен был взломан... Идет активная работа по его восстановлению", - передает радио.
Как убедился корреспондент РИА Новости, на странице Ле Пен в соцсети X на несколько минут появилась публикация с объявлением о якобы проекте Ле Пен $LEPEN по образу ранее размещенного криптовалютного токена $TRUMP американского президента Дональда Трампа.
В публикации рассказывалось, что этот проект запущен для людей, которые верят, что Франция должна оставаться свободной для принятия собственных решений и защиты собственной идентичности, а также вознаграждать своих граждан за работу и упорство.
В конце публикации был опубликован перечень цифр, внешне напоминающий номер криптокошелька.
Ранее во вторник партия уже заявляла о попытке взлома учетной записи одного из своих кандидатов на муниципальных выборах и его соратников. Сообщалось, что на сайте "Национального объединения" была зафиксирована "злонамеренная попытка взлома".
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