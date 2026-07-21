Число жертв вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 960 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число жертв вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 960.
- Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число жертв вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 960, сообщило министерство связи и СМИ страны.
"Было зарегистрировано 2423 подтвержденных случая, включая 734 пациента на карантине или в больницах, 469 выздоровевших пациентов и 967 летальных исходов", - говорится в сводке министерства на его странице в соцсети Х.
Летальность вируса оценивается властями на уровне 39,9%.