Путин оценил показатель инвестиций в основной капитал ЕАО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк.
- Путин назвал хорошим показатель роста инвестиций в основной капитал региона, который составил 35%.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошим показатель по инвестициям в основной капитал в Еврейской автономной области.
Глава государства во вторник встретился с губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк в Кремле. Она сообщила, что рост инвестиций в основной капитал региона составил 35%.
"Хороший показатель - 35%", - сказал Путин во время встречи.
Он также поинтересовался, за счет чего удалось достичь такого показателя. В свою очередь, Костюк рассказала, что результат стал возможен благодаря логистике, и эту сферу сделали ядром экономики региона.