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Путин оценил показатель инвестиций в основной капитал ЕАО - РИА Новости, 21.07.2026
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14:21 21.07.2026
Путин оценил показатель инвестиций в основной капитал ЕАО

Путин назвал хорошим показатель инвестиций в основной капитал ЕАО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк.
  • Путин назвал хорошим показатель роста инвестиций в основной капитал региона, который составил 35%.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошим показатель по инвестициям в основной капитал в Еврейской автономной области.
Глава государства во вторник встретился с губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк в Кремле. Она сообщила, что рост инвестиций в основной капитал региона составил 35%.
"Хороший показатель - 35%", - сказал Путин во время встречи.
Он также поинтересовался, за счет чего удалось достичь такого показателя. В свою очередь, Костюк рассказала, что результат стал возможен благодаря логистике, и эту сферу сделали ядром экономики региона.
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ЭкономикаЕврейская автономная областьРоссияВладимир Путин
 
 
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