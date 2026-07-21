Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
- Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно во вторник перекрыто, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении, опубликованном в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.