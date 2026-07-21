Эксперты рассказали, у какого дуба в России семьи просят о детях

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Семейные пары просят у Симкинского дуба в Мордовии избавления от бесплодия, рассказали РИА Новости во всероссийской программе "Деревья - памятники живой природы".

"Одно из уникальнейших и старейших деревьев на территории республики Мордовия - Священный дуб древней мордвы - настоящее "чудо света". Как гласит народная молва, дерево избавляет семейные пары от бесплодия, посылая им здоровых детей", - рассказали специалисты Программы.