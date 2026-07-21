Эксперты рассказали, у какого дуба в России семьи просят о детях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семейные пары просят у Симкинского дуба в Мордовии избавления от бесплодия.
- Симкинский дуб, которому 433 года, внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под №96.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Семейные пары просят у Симкинского дуба в Мордовии избавления от бесплодия, рассказали РИА Новости во всероссийской программе "Деревья - памятники живой природы".
"Одно из уникальнейших и старейших деревьев на территории республики Мордовия - Священный дуб древней мордвы - настоящее "чудо света". Как гласит народная молва, дерево избавляет семейные пары от бесплодия, посылая им здоровых детей", - рассказали специалисты Программы.
Там пояснили, что в период язычества мордовские народы совершали у дуба жертвоприношения и молились. Дерево в народе еще называют "дуб счастья". Природный раритет внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под №96. На сегодняшний день возраст дерева, по данным Центра древесных экспертиз "Здоровый лес", составляет 433 года.
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19 июля, 14:21