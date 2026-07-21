Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, у какого дуба в России семьи просят о детях - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 21.07.2026
Эксперты рассказали, у какого дуба в России семьи просят о детях

РИА Новости: семьи просят у Симкинского дуба в Мордовии избавления от бесплодия

© РИА Новости / Кирилл ЗыковДуб
Дуб - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Дуб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семейные пары просят у Симкинского дуба в Мордовии избавления от бесплодия.
  • Симкинский дуб, которому 433 года, внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под №96.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Семейные пары просят у Симкинского дуба в Мордовии избавления от бесплодия, рассказали РИА Новости во всероссийской программе "Деревья - памятники живой природы".
"Одно из уникальнейших и старейших деревьев на территории республики Мордовия - Священный дуб древней мордвы - настоящее "чудо света". Как гласит народная молва, дерево избавляет семейные пары от бесплодия, посылая им здоровых детей", - рассказали специалисты Программы.
Там пояснили, что в период язычества мордовские народы совершали у дуба жертвоприношения и молились. Дерево в народе еще называют "дуб счастья". Природный раритет внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под №96. На сегодняшний день возраст дерева, по данным Центра древесных экспертиз "Здоровый лес", составляет 433 года.
Дуб Старожил Древних Печор - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Назван возраст самого старого дуба в России
19 июля, 14:21
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала